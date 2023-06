Dudas entre los analistas por la fórmula Massa-Rossi: algunos vaticinan un día alcista para acciones y bonos y otros, que podría haber una toma de ganancias

escuchar

La noticia de que la fórmula oficialista para pelear las próximas elecciones presidenciales finalmente va a estar constituida por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, divide a los analistas financieros en cuanto al efecto que ocasionará en los mercados. Mientras algunos vaticinan que mañana será un día tranquilo para el dólar paralelo y alcista para acciones y bonos, otros ven que podría haber una toma de ganancias, mientras que la cotización de la divisa estadounidense podría subir uno o dos pesos.

Dentro del primer grupo que prevé un día alcista está el economista Gustavo Ber, quien estimó que la reacción inicial a la definición de las candidaturas será positiva, ya que los operadores valorarán favorablemente el perfil de los candidatos de las principales fuerzas políticas, lo cual permitiría extender el trade electoral de los últimos tiempos, más allá de las fuertes subas ya acumuladas.

“Dichas mejores expectativas ayudarían a transitar de manera más ordenada esta etapa de prolongada transición política desde el punto de vista económico y financiero. Así es que estimo que el Gobierno va a seguir con la misma estrategia que hasta ahora, a la espera de poder cerrar pronto el acuerdo y adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la definición e implementación de planes integrales quedarán para el post 10-D. No creo que en esta etapa electoral haya medidas de fondo ni planes integrales, dado que no pagaría tampoco asumir el costo político -ni habría respaldo- hasta que se defina en las elecciones quién será el próximo gobierno”, completó.

Por su parte, Fernando Marull, socio de FMyA, coincidió en que la novedad es alcista porque se pasó de tener un postulante kirchnerista (Eduardo de Pedro) entre los tres principales candidatos a presidente a no tener más un representante K, y eso le quita riesgo al mercado. “En principio, veo una tendencia alcista para bonos y acciones y al dólar paralelo más estable”, afirmó.

Sin embargo, también dijo que el mercado se podría asustar un poquito en las próximas semanas porque la oferta electoral de Unión por la Patria es ahora más competitiva. “Esto le sube un poco el piso al Frente de Todos y puede achicar un poco la diferencia con Juntos por el Cambio, pero a la larga, que se vaya el kirchnerismo y que no esté Cristina en la boleta me parece que es bastante alcista. Así que espero que mañana los bonos operen al alza con las acciones subiendo también, sin ser un rally furioso”, agregó.

Por otro lado, Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma, dijo que la tendencia positiva con la que venía el mercado podría moderarse. Respecto del dólar, consideró que continuarán las intervenciones en los financieros, así que no habría movimientos abruptos en la brecha cambiaria.

“Hace un tiempo que tenemos una tendencia positiva en acciones y bonos en dólares, relacionada con la expectativa de un cambio en el Ejecutivo y que eso implique un cambio de enfoque de política económica. Ahora lo que cambia es si la llegada de Massa como candidato modifica eso. Por un lado, están los que dicen que tiene una visión más promercado, aunque eso no se vio mucho en este último año. Y, por el otro, los que dicen que mejora las expectativas de performance electoral del actual oficialismo, lo que implica una gestión más difícil para el próximo gobierno, ya que habría más diputados y senadores de Unión por la Patria. Por eso creo que hay efectos contrapuestos”, explicó.

En tanto, Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, dijo que tiene dudas sobre cuál podría ser la reacción mañana por las mejores expectativas para esta fórmula oficialista. “El mercado estimaba que la fórmula De Pedro-Manzur estaba destinada al fracaso. Pero la aparición de Massa puede ser tomada como una señal de que el oficialismo no está tan derrotado como realmente se pensaba hasta el cierre de mercado del viernes, porque, en definitiva, tiene alguna posibilidad de sacar algunos puntos extra. Por ende, me parece que esto puede llegar a despertar ciertos temores y tengo mis dudas de que realmente sea un día positivo o verde para la Bolsa en términos generales. Yo creo que lo que puede llegar a estar sufriendo más son las acciones, que han tenido un rally más que interesante. Los bonos son susceptibles a caídas, pero se encuentran en cotizaciones muy rezagadas. Tengamos en cuenta que estamos en paridades del 26% en el caso del AL30″, puntualizó.

Por último, el analista financiero Christian Buteler coincidió en que la postulación de Massa altera las perspectivas. “El rally electoral lo que marcaba es que este Gobierno se iba y dentro de esa perspectiva y de esa visión te aseguraba más perder una fórmula como De Pedro y Manzur que una fórmula Massa-Rossi. Así que yo no creo que mañana sea un día positivo. Lo que no significa que mañana veamos lo que vimos después del resultado de las PASO de 2019. Son dos cosas totalmente distintas”, aseguró.

En este sentido, hizo hincapié en que no sería una noticia positiva para el mercado, por lo que acciones y bonos probablemente se tomen un descanso. “Puede haber algún tipo de caída. Me parece que probablemente veamos alguna toma de ganancias en acciones y bonos. En cuanto al dólar no debería ser una variable extremadamente volátil. Mañana podrá subir 1 o 2 pesos, en línea con lo que sube todos los días, en un contexto de inflación del 7-8% mensual”, cerró.

Si bien no es un reflejo fiel de lo que sucedería con el blue/mep/ccl, el “dólar bitcoin”, “dólar Cripto” o “dólar digital” alcanzó durante el fin de semana los $500, cuando el viernes antes del anuncio se ubicaba por debajo del cierre del blue a $495. La cotización la sigue Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo y que crece en popularidad en la Argentina por las restricciones a la compra de dólares.

