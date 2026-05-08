La mayor compañía de alimentos de España entró en el negocio porcino de un grupo argentino líder

El grupo de España Vall Companys, el mayor de alimentos en ese país, ingresará al negocio porcino de Grupo Pacuca, líder en la Argentina, mediante una inversión inicial de US$14 millones destinada a adquirir una participación accionaria en las firmas Pacuca SA, Pacuca Bioenergía SA y Carnes Porcinas Seleccionadas SA, que operan bajo la marca Cabaña Argentina. No trascendió el porcentaje de la adquisición accionaria. El acuerdo contempla, además, nuevos aportes dentro de dos años, en función de la valuación de la compañía.

Según informaron desde el grupo, a través de una alianza estratégica, el gigante español implementará un aporte participativo en el ecosistema productivo de la firma local con el objetivo de escalar la producción y liderar el mercado exportador.

Además, destacaron que el acuerdo busca potenciar la producción y la exportación de carne de cerdo de alta calidad, integrando capacidades productivas, industriales y comerciales para expandir la presencia tanto en el mercado interno como en el internacional.

Así también indicaron que la elección de Vall Companys no es casual: se trata de la mayor compañía de alimentos de España, con una facturación superior a los 4000 millones de euros y una producción anual de más de 600.000 toneladas de carne porcina. Tiene 2400 granjas asociadas.

La firma española se incorpora al grupo local con una apuesta millonaria orientada a escala, eficiencia y mercados externos

Esta operación complementa, dijeron, el camino que Grupo Vall Companys empezó en 2016 con su estrategia de internacionalización de la producción. Actualmente, el Grupo Vall Companys tiene presencia en diferentes compañías de Latinoamérica; en la mayoría de casos como inversor minoritario: México (75%), Colombia (40%), Perú (40%), Uruguay (40%), Brasil (39%) y Chile (38% a través de la empresa de Brasil).

Resaltaron que para Grupo Pacuca esta asociación permite acelerar su crecimiento industrial apoyándose en el modelo de sistema integrado verticalmente que ya caracteriza a la empresa local. “Este ecosistema abarca desde la cría tecnificada de Pacuca SA, que produce 240.000 animales al año listos para procesar, hasta la transformación de efluentes en energía renovable a través de Pacuca Bioenergía SA, un diferencial estratégico que alinea a la compañía con las exigencias globales de producción responsable“, mencionaron.

Daniel Fenoglio, CEO de Grupo Pacuca, Tomás Blasco, responsable de proyectos internacionales de Vall Companys

Por su parte, destacaron que “Carnes Porcinas Seleccionadas SA aporta el músculo industrial con su planta frigorífica de ciclo completo, equipada con tecnología de punta orientada tanto a exportación como al mercado interno que puede procesar 2000 animales por día”.

Además, aclararon que la gestión operativa seguirá en manos de Daniel Fenoglio, CEO de Grupo Pacuca, lo que refuerza la continuidad del modelo de negocio y la expectativa de mejoras en eficiencia en una industria que requiere escala, reducción de costos y mayor inserción externa. Indicaron que su conducción aporta previsibilidad a un esquema que busca consolidarse como plataforma exportadora, apoyado en una visión de largo plazo para el desarrollo del sector porcino.

“El acuerdo alcanzado con Vall Companys corona una etapa de fuerte crecimiento y consolidación de nuestra operación en el país, a la vez que abre definitivamente una nueva era en la cual comenzaremos a ocupar un rol cada vez más destacado en el plano global. Las oportunidades que se abren a partir de esta asociación no tienen techo”, señaló Fenoglio.

La gestión operativa seguirá en manos de Daniel Fenoglio, CEO de Grupo Pacuca

Por su parte, Tomás Blasco, responsable de proyectos internacionales de Vall Companys, expresó: “Esta alianza es clave para las dos empresas; permitirá dinamizar al máximo las operaciones productivas para satisfacer las demandas de mercado a nivel nacional y a nivel internacional”.

Con esta inversión, informaron que el Grupo Pacuca se consolida como un actor central del sector porcino nacional, proyectando su crecimiento hacia mercados globales mediante la generación de valor agregado y la integración productiva.