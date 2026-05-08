Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este viernes 8 de mayo
Ayer la divisa oficial cerró a $1420 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1380,00Venta$1400,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,00
Dólar CCL
Venta$1490,01
Dólar MEP
Venta$1428,04
Dólar mayorista
Venta$1396,00
Euro
Compra$1580,00Venta$1680,00
El jueves 7 de mayo, el dólar oficial minorista figuró en $1420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cotizó en los $1400 para la misma operación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, jueves 7 de mayo, a $1390 para la compra y $1420 para la venta.
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