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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este viernes 8 de mayo

Ayer la divisa oficial cerró a $1420 para la venta; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1400 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

El jueves 7 de mayo, el dólar oficial minorista figuró en $1420 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue cotizó en los $1400 para la misma operación.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
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¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, jueves 7 de mayo, a $1390 para la compra y $1420 para la venta.

Por Agustina Parise
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