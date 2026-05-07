Gador invirtió US$21,5 millones en la primera planta para tratar enfermedades genéticas poco frecuentes

Gador dio un paso estratégico en su plan de expansión. El laboratorio nacional inauguró la primera planta para el desarrollo de tratamientos de enfermedades genéticas poco frecuentes.

Para la compañía, se trata de “un avance tecnológico sin precedentes para la industria farmacéutica local y regional, que posiciona al país a la vanguardia en el desarrollo de medicamentos de última generación”.

Según precisaron, la nueva unidad, ubicada en el Parque Industrial Pilar, demandó una inversión de US$21,5 millones . Está especializada en oligonucleótidos sintéticos, tratamientos diseñados con alta precisión para interactuar con la expresión de la información genética, permitiendo regular procesos biológicos alterados.

Esta infraestructura, montada sobre una superficie de 1553 metros cuadrados, cubiertos integra la investigación, el desarrollo y la producción en un solo entorno, y se complementa con una planta de inyectables equipada para el llenado de frascos y jeringas.

Desde el punto de vista del negocio, el primer gran hito de esta planta es la elaboración del primer medicamento local para la Atrofia Muscular Espinal (AME). Se trata de una alternativa terapéutica de alta complejidad que tendrá un precio cercano al 50% inferior al del producto innovador, según precisaron.

El 80% de la producción de esta nueva planta será destinado a mercados externos

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad genética neurodegenerativa que no tiene cura y afecta a cientos de personas en Argentina. Diferentes casos, como el de “Emmita”, impulsado por Santiago Maratea en 2021, visibilizaron la dificultad para acceder en ese entonces al tratamiento, desarrollado por un laboratorio suizo y catalogado entonces como el más caro del mundo.

“La incorporación de este medicamento al sistema público de salud representa un avance significativo en materia de acceso y equidad, al tratarse de una alternativa terapéutica de alta complejidad. Esto no solo garantiza una mayor disponibilidad del tratamiento para quienes más lo necesitan, sino que también refuerza la capacidad del sistema sanitario nacional”, precisaron en un comunicado.

Perfil exportador

El proyecto, que demandó tres años de desarrollo y validaciones internacionales, tiene también un enfoque global. Desde Gador, estiman que aproximadamente el 80% de la producción de esta nueva planta será destinado a mercados externos, incluyendo América Latina, Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente .

“Seguimos reforzando este camino a través de inversiones que incorporan infraestructura de nivel internacional, generan nuevos empleos, sustituyen importaciones y abren nuevas oportunidades para que los tratamientos desarrollados en el país sigan creciendo y proyectándose hacia otros mercados”, destacó Alfredo Weber, director general de Gador.

Esta nueva planta en Pilar se suma a la red industrial de la compañía, que ya opera cinco plantas en la Argentina y una en Uruguay, consolidando un pipeline de más de 100 proyectos en desarrollo para diversas patologías. Con más de 85 años de trayectoria y controlado por las familias Álvarez Saavedra, Fabbri y Roemmers, la firma cuenta con más de 1500 colaboradores en la región y presencia en más de 40 mercados.