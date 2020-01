Luis von Ahn nació y creció en Guatemala. Se hizo multimillonario a los 30 años al venderle dos negocios a Google Crédito: BBC/ Justin Merriman

Si alguna vez alguien tiene dudas sobre el impacto positivo de la inmigración, cuéntele la historia de Luis von Ahn, cofundador y director ejecutivo de la aplicación Duolingo. Desde Guatemala se fue a vivir a Estados Unidos en 1996 cuando tenía 18 años para estudiar Matemáticas en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte.

Después de eso estudió ciencias de la computación en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Pronto se convirtió en profesor de Informática, especializándose en "computación basada en humanos", que en términos muy simples, se refiere a cómo los humanos y las computadoras pueden trabajar mejor juntos para resolver tareas complicadas.

Por su trabajo pionero en ese campo, recibió el prestigioso premio MacArthur Fellows Program, conocido coloquialmente como la "beca del genio", porque se dice que debes tener un increíble talento para conseguirla. Tiempo después, se convirtió en multimillonario cuando tenía poco más de 30 años, al vender no solo uno, sino dos negocios a Google.

Actualmente, el guatemalteco de 41 años, está al mando de Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas más popular del mundo, que tiene más de 300 millones de usuarios. De voz suave y con gafas, Luis dice modestamente que gran parte de su éxito se debe al hecho de que tuvo la suerte de que le enseñaran inglés cuando era niño, gracias a la insistencia de su madre. Afortunadamente su familia de clase media, tenía suficiente dinero para enviarlo a una escuela privada de inglés en la capital, Ciudad de Guatemala.

El emprendedor reconoce que obviamente esa decisión lo puso en una posición muy privilegiada en comparación con la mayoría de los guatemaltecos. Según el Banco Mundial, casi la mitad de la población del país vive en condiciones de pobreza, con un 9% en extrema pobreza. Muchos tienen acceso limitado a la educación.

Cómo partió Duolingo

La inspiración detrás de Duolingo fue crear una aplicación de aprendizaje de idiomas que estuviera disponible de manera gratuita para las personas, ya sea en Guatemala o en todo el mundo, con el fin de que pudieran obtener las ventajas económicas que con frecuencia conlleva ser al menos parcialmente bilingüe. "Quería hacer algo que diera acceso igualitario a la educación", dice Luis. "Y luego me centré en los idiomas porque al crecer en Guatemala vi que todos quieren aprender inglés".

"Y el conocimiento del inglés en un país donde no se habla ese idioma generalmente puede significar que tu potencial de ingresos se duplique. Quiero decir, literalmente ganas el doble de dinero si sabes inglés. Así que de ahí surgió la idea de tener un programa gratuito para aprender idiomas, y eso fue Duolingo ", explica.

Luis y el cofundador Severin Hacker comenzaron a trabajar en la aplicación en 2009. En ese momento, Luis era profesor en Carnegie Mellon, y Severin era uno de sus estudiantes. Con la incorporación de expertos en lingüística y retención de idiomas, Duolingo se lanzó en 2012, ofreciendo inicialmente un puñado de idiomas, incluidos inglés, francés y español.

"Cuando la lanzamos, tuve la suerte de poder dar una charla TED que fue vista por dos millones de personas, lo que le dio a Duolingo una buena base inicial de usuarios", dice Luis. "Pero desde entonces hasta 2019, nuestro crecimiento se debió únicamente al boca a boca positivo, no hicimos publicidad ni marketing".

100 cursos en 28 idiomas

Hoy Duolingo ofrece más de 100 cursos en 28 idiomas diferentes. Si bien los idiomas más populares son inglés, español y francés, puedes estudiar desde árabe hasta ucraniano. Duolingo también tiene un enfoque especial en la promoción de idiomas minoritarios, con cursos en galés, navajo, gaélico y hawaiano.

La doctora Sylvia Warnecke, profesora de idiomas de la Open University de Escocia, dice que estuvo muy contenta de ver cómo Duolingo trabajó con los principales oradores gaélicos para lanzar ese curso el año pasado. "Duolingo recibe críticas de algunos porque no te permite aprender lo suficiente como para dominar un idioma... pero es una forma maravillosa de hacer que la gente empiece. Para muchas personas, aprender un idioma es una tarea difícil, y no tienen tiempo para para inscribirse en clases formales semanalmente. Aplicaciones como Duolingo son una alternativa valiosa", señala

Duolingo ahora tiene ingresos anuales porUS$90 millones. Unos US$15 millones provienen de los anuncios incluidos en la aplicación estándar gratuita, mientras que US$75 millones provienen del 2% de los usuarios que pagan por la versión premium sin publicidad. "Si usas mucho Duolingo y eres relativamente rico, entonces deberías pagarnos, esa es mi visión", dice Luis. "Pero si estás en un país en desarrollo y no tienes mucho dinero, entonces la versión gratuita es para tí".

Ahora con 200 empleados, el emprendedor espera que Duolingo pueda abrirse al mercado de valores en 2021.

¿Qué le vendió a Google?

Retrocediendo en el tiempo, los dos negocios que Luis le vendió a Google fueron ESP Game y Recaptcha. ESP, la abreviatura en inglés de "percepción extra sensorial", era un juego en línea en el que dos personas, que no podían comunicarse entre sí, tenían que elegir palabras para describir una fotografía. Cuando usaban la misma palabra, cada uno obtenía un punto y se les presentaba otra foto. Desde 2006, Google ha utilizado esta tecnología para mejorar su software de búsqueda de imágenes.

Por otro lado, Recaptcha es el sistema ahora ampliamente utilizado por el cual un sitio web vinculado a Google te pide que escribas ciertas palabras como una forma de demostrar que no eres un robot. Se estima que 200 millones de personas tienen que hacer esto todos los días, y Luis fue quien lo inventó.

Recaptcha, que era de su exclusiva propiedad, fue comprado por Google en 2009 por una suma no revelada de ocho cifras. Lo que es poco conocido es que las palabras que tienes que escribir no se eligen al azar. En cambio, son palabras de viejos libros físicos que Google está digitalizando, y que su software tiene ciertas dificultades para descifrar. Por lo tanto, cada vez que realizas una de esas pruebas de seguridad, eres un trabajador de Google no remunerado. Si, por ejemplo, 10.000 personas están de acuerdo en una determinada solución ortográfica, Google lo acepta como correcto.

Volviendo a la historia de Duolingo, Luis dice que está orgulloso de ayudar a tanta gente a aprender un nuevo idioma. "Estamos dando educación de idiomas gratuita para todos".