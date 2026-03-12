Semana dramática: una yerbatera sufrió dos incendios en seis días y perdió 120 toneladas

POSADAS, Misiones.- La yerbatera Holowaty, cuya planta industrial se ubica en la entrada a la localidad de Apóstoles, en esta provincia, completó ayer la peor semana de su historia. El viernes se le había incendiado uno de los dos secaderos, donde se recibe la hoja verde y se procesa para producir la canchada, que luego se deja estacionar por entre tres y doce meses. Holowaty, que es la 22a. yerbatera del mercado con ventas por 1.650.000 kilos en 2025, tenía un segundo secadero y decidió trasladar toda la producción y los operarios a esa línea, duplicando los turnos para compensar la caída del primero.

Pero ayer a la tarde comenzaron a circular por redes sociales y grupos de Whatsapp las impactantes imágenes del incendio del segundo secadero.

Incendio en una importante yerbatera

“Gracias a Dios en ninguno de los dos incendios hay heridos, pero las pérdidas materiales son importantes, entre los dos secaderos había 120 toneladas de yerba, más las pérdidas de la infraestructura como la cinta transportadora, tejidos, rollos, techos, parte eléctricas”, dijo Oscar Holowaty, el dueño del establecimiento fundado hace 26 años, en diálogo con LA NACION. “Y además, no están vigentes los seguros”, agregó el empresario, casi resignado.

La planta de Holowaty queda sobre la ruta provincial 1, casi en el acceso a Apóstoles, apodada “La Capital Nacional de la Yerba Mate”. Muy cerca de esa industria se encuentran yerbateras como Romance, Rosamonte, Amanda o Playadito.

“Duele porque tengo más de 200 personas trabajando entre secaderos, cosecha (Holowaty tiene yerbales por la zona), traslado, parte mecanizada, parte manual, es una cantidad de gente importante y cuando se quemó el primero compensamos en doble turno en la otra línea, pero ahora si queda todo parado es un tema porque todos necesitamos trabajar, ellos, nosotros, todos”, dijo.

En la yerbatera Holowaty trabajan unas 200 personas, entre el sector industrial, transporte, la cosecha y otros rubros. Los incendios de secaderos de yerba mate son una constante en Misiones, sobre todo en épocas estivales de altas temperaturas.

En el proceso del secado se registran altas temperaturas RHJPhtotos - Shutterstock

El proceso de secado y zapecado, requiere de enormes tambores de acero donde circula la hoja verde con fuego a altísimas temperaturas, alimentado en general por deshechos forestales (biomasa).

“Los secaderos de yerba funcionan con una primera etapa de zapecado y otra de secado, donde se inyecta aire caliente que pasó por un quemador, en ese proceso en el aire suele ir chispa producto de la combustión y esa chispa a veces genera contacto con yerba ya deshidratada y se produce el fuego”, explicó a LA NACION Ronald Vera, experto en tecnología de secaderos y aserraderos.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, Holowaty protagonizó grandes operaciones de venta de yerba mate para el Ministerio de Desarrollo Social, aunque con el cambio de gobierno se cortaron esos suministros e incluso la empresa tuvo muchas dificultades para cobrar mercadería que ya había sido entregada, según le contó el empresario a este medio en junio del 2024.

Apenas asumió al frente del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello paralizó esas compras que antes había impulsado la cartera que manejaba Victoria Tolosa Paz. Holowaty ganó licitaciones por 12 millones de unidades de 15 productos distintos (básicamente yerba mate en distintos formatos) por un total de 9 millones de kilos y apenas había llegado a cobrar 3,2 millones de kilos cuando el Gobierno le frenó los pagos, contó el empresario, quien demoró mucho en poder recibir el saldo pendiente.