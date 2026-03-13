Ley de Sucesiones: cuándo le corresponde al cónyuge y cuándo a los hijos

Los tramites habituales que se realizan cuando quedan bienes luego del fallecimiento de una persona están establecidos en la Ley de Sucesiones, donde se detalla cómo proceder en cada caso y se define con exactitud cuándo una herencia le corresponde al cónyuge y cuándo a los hijos.

Esta legislación es clave para determinar cómo se cursa un juicio sucesorio y cómo es la línea de herederos, de acuerdo a la situación y circunstancias específicas de cada caso.

Cuándo la herencia le corresponde al cónyuge y cuándo a los hijos

La llamada sucesión de los descendientes es la que corresponde a los hijos. “Los hijos del causante lo heredan por partes iguales; y los nietos pueden presentarse representando a los hijos”, se lee en la normativa.

¿Cuándo y cuánto hereda el cónyuge?

Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en la herencia la misma parte que un hijo. Pero no hereda parte alguna en la división de bienes gananciales, que son los bienes de ambos cónyuges. O sea, se queda con su mitad de los gananciales y no hereda nada de la otra mitad de gananciales. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad.

Cabe aclarar que los herederos legítimos, ya sean descendientes, ascendientes o cónyuge, tienen una “porción legítima” de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito.

¿Qué se hace durante el proceso sucesorio?

En esta instancia, se llevan a cabo diferentes acciones hasta llegar a la declaratoria de herederos:

Se hace un inventario de la herencia y una valuación de los bienes.

Se nombra una persona para que administre la sucesión mientras dure el proceso judicial.

Se pagan las deudas y legados del causante.

Se presenta la cuenta definitiva.

Se dicta la declaratoria de herederos.

Cuál es el listado de herederos legítimos cuando no hay testamento

A continuación figura el listado de personas con prioridad para heredar cuando no hay testamento, de acuerdo a la información que aparece en la Ley de Sucesiones.

Los herederos legítimos son:

Los descendientes del causante.

Los ascendientes del causante.

El cónyuge.

Los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive.

A falta de herederos los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados.

Cuáles son las causas por las que se puede perder una herencia

La Ley de Sucesiones contempla otros motivos por los cuales no se considere a una persona heredera por lo que se conoce como “causales de indignidad”. Una persona puede ser declarada indigna de suceder si incurre en alguna de las siguientes conductas:

Delitos dolosos : ser autor, cómplice o partícipe de delitos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del fallecido (el causante), sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos.

: ser autor, cómplice o partícipe de delitos contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del fallecido (el causante), sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. Maltrato : haber maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria.

: haber maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Falta de prestación de alimentos : ser pariente o cónyuge y no haber suministrado al fallecido los alimentos debidos, o no haberlo asistido si no podía valerse por sí mismo.

: ser pariente o cónyuge y no haber suministrado al fallecido los alimentos debidos, o no haberlo asistido si no podía valerse por sí mismo. Atentados contra la voluntad del fallecido : haber inducido o coartado al causante para que otorgue, no otorgue o modifique un testamento, o haber falsificado, ocultado o sustituido dicho documento.

: haber inducido o coartado al causante para que otorgue, no otorgue o modifique un testamento, o haber falsificado, ocultado o sustituido dicho documento. Privación de responsabilidad parental: en el caso de los padres, haber sido privados de la responsabilidad sobre sus hijos.

En todos estos casos, la exclusión por indignidad debe ser demandada judicialmente por otros herederos o legatarios después de abierta la sucesión.