Globant elogió el rumbo del Gobierno: “Si logramos que no sea un veranito, será difícil salir de esto”

NUEVA YORK.- Martín Migoya, CEO de Globant, y Guibert Englebienne, cofundador de la empresa, se muestran optimistas del rumbo encarado por el Gobierno, del que, evalúan, “será difícil salir” si la Argentina lograra “que esto no sea un veranito”.

Elogiosos de las reformas de la administración de Javier Milei, ambos creadores de una de las principales empresas de tecnología y desarrollo de software del país resaltaron en una entrevista con LA NACION, en Nueva York, el entusiasmo que se generó en torno a la “Argentina Week” y evitaron entrar en la polémica desatada por las críticas del Presidente a los “empresarios prebendarios”.

“Me gustaría separar lo que es coyuntura de lo que es el fondo. A mí la coyuntura me importa bastante poco, me gusta mucho el fondo de las cosas. Y entiendo la coyuntura donde se dan ciertas batallas, pero lo importante es lo que se está haciendo", explicó Migoya, al ser consultado sobre su visión del malestar que generó en muchos empresarios el duro discurso de Milei en la sede del JP Morgan.

Martín Migoya, cofundador de Globant

“Tener un país con las cuentas ordenadas, que no está emitiendo dinero, que está bajando la inflación, que está haciendo reformas estructurales fuertísimas, que está empujando y poniendo en el lugar que tenemos que estar los emprendedores, generando empleo, pensando en cómo transformar las empresas. Es un combo que no se ve en muchos otros países y creo que tenemos una visión de la sana envidia que despierta la Argentina en muchos otros lugares por lo que está pasando hoy“, dijo.

“Ése es el mensaje trascendental que el Presidente transmitió [el martes], y es lo verdaderamente importante y lo que los inversores toman nota. Entonces a mí me gustaría enfocarme en eso, si no perdemos el foco. Para mí lo importante es lo otro y el Presidente lo transmitió muy bien. Estamos en este país para construir, para hacer que la Argentina sea mejor y no hay nada en el medio que sea más importante que eso. Así que estoy súper alineado con las palabras; en la coyuntura no me voy a meter“, añadió Migoya, quien evitó definir si el mensaje había sido ”oportuno o inoportuno".

También destacó que en las jornadas de la “Argentina Week” habló con muchos inversores y CEO de grandes compañías, y notó que el “optimismo es muy grande”.

“Me dio la sensación de que había mucha necesidad de que esto pasara. Vemos cómo otros países lo hacen y hacía falta algo así. Era como mucha energía contenida y muchísimas ganas de hacer que esto saliera muy bien”, analizó.

Guibert Englebienne, cofundador de Globant Juan Salvarredy

Por su parte, Englebienne remarcó el hecho de que tantos empresarios y ejecutivos fueran hasta Nueva York a participar de la iniciativa “es una gran señal”, que notó un “entusiasmo enorme” y que “el compromiso por parte del Gobierno y de los empresarios es notable”.

Migoya destacó los avances logrados por el Gobierno en materia impositiva y, en ese sentido, dijo que los inversores financieros “miran si hay capacidad de hacer negocios y cuál es el riesgo que tiene el país para hacer flujos descontados”.

“Fue muy claro el Presidente con eso. Y es el mensaje que un inversor quiere escuchar. Cómo generar un flujo descontado que sea eficiente. Y además los emprendedores en eso tenemos un papel realmente importante. Transmitir ese mensaje. El Presidente fue súper claro con eso y el eco del otro lado fue muy bueno", señaló el CEO de Globant, que el miércoles participó de un panel en el Bank of America sobre el talento tecnológico argentino. Estuvo junto a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, y Martín Varsavsky, fundador de Inception Prelude Fertility.

“Creo que lo que el Presidente indicó acerca de la simplificación de regulaciones, de limpiar el terreno, de generar reglas claras, de mantener un equilibrio fiscal, habla todo sobre tener un terreno sobre el cual poder hacer lo que mejor sabemos, que es crear valor”, dijo Englebienne.

El cofundador de Globant -empresa que opera en 35 países- contó que a lo largo de los años, en innumerables eventos en los que participó, antes se hablaba de todos los países de América Latina, a excepción de la Argentina y Venezuela, y que ahora eso cambió.

“Hablaban sobre oportunidades en Brasil, Colombia y Perú, y cuando uno esperaba que hablaran de Argentina, ahí se acababa el evento. Lo que yo vi [en JP Morgan] fue un apoyo muy fuerte de líderes como Jamie Dimon [CEO del banco], o todo el resto, en traer credibilidad“, expresó.

Destacó que los acuerdos comerciales del Gobierno con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) “abren puentes con los mercados” con los que el país “realmente debería haber estado conectado”, y que el país jugará “en aquellas cosas en las que seremos competitivos”.

“Creo que eso va a traer un desarrollo más sostenible para la Argentina que se viene. Es para nosotros una gran oportunidad que deberíamos aprovechar”, confió.

El presidente Javier Milei en el nuevo edificio del JP Morgan Chase, en Nueva York, durante el inicio del Argentina Week.

Para Migoya, los acuerdos significan una “Señal muy clara de la alineación que hay entre la Argentina y Estados Unidos y entre el Mercosur y la UE”, y que eso le “suma muchísimo” a Globant. “Muchas decisiones se mueven por mensajes. No puedo explicar la cantidad de clientes que tengo llamándome”, dijo.

“Hace 23 años que estoy caminando la ‘calle’ internacional y de la Argentina no se hablaba. O si se hablaba, era de cosas horribles”, afirmó, y sostuvo que hay que seguir pensando en “el largo plazo“.

“Es muy distinto un proceso como éste hecho con medidas cortas que hecho con medidas sostenibles en el tiempo, con el nivel de convicción que el Presidente tiene en términos de reformas, de superávit fiscal, de orden de cuentas. Es un proceso que tiene esa fundación, tiene los elementos para que sea algo mucho más largo que cuando eso no lo tiene”, elogió Migoya.

“Si nosotros logramos que esto no sea un veranito, sino que sea algo que se siga manteniendo, será difícil salir de esto. Porque los beneficios serán tangibles y muy claros para la gente. La gente lo va a volver a votar. Eso es lo que yo creo“, auguró.

Migoya, además, destacó la reforma laboral aprobada por el Gobierno -era “demasiado necesaria”, dijo- y señaló que la Argentina “tiene que ser un país extremadamente amigable para el mercado”.

“Todavía faltan reformas. Pero van a llegar a medida que haya superávit. Si no hay superávit, no se puede hacer. La realidad es que a medida que este proceso se vaya profundizando, va a dar lugar a reformas cada vez más profundas. Y eso está bueno”, cerró.