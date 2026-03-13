Ciudadanía italiana: la Corte Constitucional adelantó su decisión sobre la Ley 74/2025 en el caso de Turín y crece la expectativa por la sentencia definitiva

La Corte Constitucional italiana difundió el 12 de marzo de 2026 un comunicado oficial de su Oficina de Prensa referido a las cuestiones de legitimidad constitucional planteadas contra el Decreto-Ley 36/2025, posteriormente convertido en la Ley 74/2025, normativa que introdujo nuevas disposiciones en materia de ciudadanía italiana.

El planteo había sido elevado por el Tribunal de Turín, que sometió a consideración del tribunal constitucional la validez del artículo 1 de dicha norma en relación con distintos principios constitucionales y normas del derecho internacional.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Corte Constitucional, el tribunal declaró inadmisibles algunas de las cuestiones planteadas en ese expediente.

El comunicado también señala que las cuestiones analizadas se vinculaban con el régimen de transmisión de la ciudadanía italiana por iure sanguinis, particularmente en relación con las disposiciones introducidas por la Ley 74/2025 para las personas nacidas en el extranjero que poseen otra ciudadanía.

Entre los supuestos mencionados en la normativa se encuentran determinadas excepciones, como los casos de solicitudes administrativas o judiciales presentadas antes del 27 de marzo de 2025, así como situaciones vinculadas a ascendientes con ciudadanía exclusivamente italiana o a períodos de residencia efectiva en Italia por parte de los progenitores.

Es importante señalar que la información difundida corresponde exclusivamente a un comunicado oficial de la Oficina de Prensa de la Corte Constitucional, mediante el cual se adelantó el sentido de la decisión adoptada por el tribunal.

Aún no se ha publicado el texto completo de la sentencia ni sus fundamentos jurídicos, por lo que será necesario esperar el depósito formal del fallo para conocer en detalle el alcance jurídico y la argumentación desarrollada por la Corte.

La evolución de este proceso es seguida con atención por descendientes de italianos en distintos países y por especialistas en derecho de ciudadanía. En este contexto, el Estudio italiano De.Martin & Asociados, con más de 30 años de experiencia en la materia, continúa monitoreando el desarrollo de estos expedientes y brindando asistencia jurídica a descendientes italianos en diversos procesos de reconocimiento de ciudadanía.

Contexto judicial y audiencias pendientes

La cuestión analizada por la Corte Constitucional en este comunicado corresponde al planteo elevado por el Tribunal de Turín. En paralelo, continúan en trámite otros procesos vinculados a la misma materia ante el tribunal constitucional.

A la fecha se mantiene prevista la audiencia correspondiente al planteo elevado por el Tribunal de Campobasso, fijada para el 9 de junio de 2026. Asimismo, aún no se ha informado públicamente la fecha de la audiencia relativa al planteo proveniente del Tribunal de Mantova.

