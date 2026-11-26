El ciclo LA NACION +cerca, exclusivo para suscriptores, estrenó un nuevo encuentro con Claudio Zuchovicki como protagonista. Entrevistado por Florencia Donovan, el especialista en finanzas reveló dónde ve oportunidades de inversión con miras a un nuevo año electoral y se manifestó a favor del rumbo económico del Gobierno. Además, respondió varias preguntas de la audiencia.

Las frases más destacadas de Claudio Zuchovicki

“No tomar decisiones en el mundo de hoy, para mí es más peligroso que esperar”.

“Es la primera vez en mucho tiempo que discuto la micro y la micro depende de cada una de las empresas”.

“No es que el argentino está enamorado del dólar: el argentino odia su propia moneda”.

“Hoy tenés un superávit generado por exportaciones y, si querés, porque se quedó la economía, por menos importaciones”.

“La Argentina está cancelando deuda, está roleando parte de la deuda”.

Claudio Zuchovicki: “No tomar decisiones en el mundo de hoy, para mí es más peligroso que esperar” Fabián Marelli

“Los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó; no es que va a pasar: está pasando”.

“A veces yo creo que subestimamos la cultura de la gente y mucho ya forma parte de los precios”.

“Bajaría impuestos, urgente (...) Hay muchas cosas para mejorar, pero entendamos las restricciones que tiene cada uno antes de opinar libremente”.

“Ahora necesito vender y en cantidad, porque los márgenes hicieron esto [se achicaron]”.

“Los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó", afirmó el analista económico Fabián Marelli

“Durante muchos años nos subsidiaron transporte, energía, luz (...) Nosotros, los que vivimos acá, perdimos salario real porque de nuestro ingreso usamos más en pagar servicios que antes no usábamos”.

“El que gana en el campo e invierte en un departamento para que su hijo vaya a estudiar a Córdoba, Rosario, Mar de Plata o Buenos Aires, ¿en serio no genera laburo?”.

“Una empresa en serio no habla de política. Solo un prebendario te habla de política”.

“Yo soy de los que están a favor del rumbo. Entonces, puedo discutir algo de la velocidad y puedo discutir la forma, no el rumbo”.

Zuchovicki: “Yo soy de los que están a favor del rumbo. Entonces, puedo discutir algo de la velocidad y puedo discutir la forma, no el rumbo” Fabián Marelli