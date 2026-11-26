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Economía 2027: Claudio Zuchovicki reveló dónde ve una oportunidad para invertir y el problema de los argentinos a la hora de ahorrar
En un nuevo encuentro para LA NACION +cerca, Florencia Donovan conversó con el analista económico sobre el rumbo del país con miras a un nuevo año electoral
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LA NACION
El ciclo LA NACION +cerca, exclusivo para suscriptores, estrenó un nuevo encuentro con Claudio Zuchovicki como protagonista. Entrevistado por Florencia Donovan, el especialista en finanzas reveló dónde ve oportunidades de inversión con miras a un nuevo año electoral y se manifestó a favor del rumbo económico del Gobierno. Además, respondió varias preguntas de la audiencia.
Las frases más destacadas de Claudio Zuchovicki
- “No tomar decisiones en el mundo de hoy, para mí es más peligroso que esperar”.
- “Es la primera vez en mucho tiempo que discuto la micro y la micro depende de cada una de las empresas”.
- “No es que el argentino está enamorado del dólar: el argentino odia su propia moneda”.
- “Hoy tenés un superávit generado por exportaciones y, si querés, porque se quedó la economía, por menos importaciones”.
- “La Argentina está cancelando deuda, está roleando parte de la deuda”.
- “Los mercados castigan los consensos. Si todo el mundo cree que algo va a pasar, ya pasó; no es que va a pasar: está pasando”.
- “A veces yo creo que subestimamos la cultura de la gente y mucho ya forma parte de los precios”.
- “Bajaría impuestos, urgente (...) Hay muchas cosas para mejorar, pero entendamos las restricciones que tiene cada uno antes de opinar libremente”.
- “Ahora necesito vender y en cantidad, porque los márgenes hicieron esto [se achicaron]”.
- “Durante muchos años nos subsidiaron transporte, energía, luz (...) Nosotros, los que vivimos acá, perdimos salario real porque de nuestro ingreso usamos más en pagar servicios que antes no usábamos”.
- “El que gana en el campo e invierte en un departamento para que su hijo vaya a estudiar a Córdoba, Rosario, Mar de Plata o Buenos Aires, ¿en serio no genera laburo?”.
- “Una empresa en serio no habla de política. Solo un prebendario te habla de política”.
- “Yo soy de los que están a favor del rumbo. Entonces, puedo discutir algo de la velocidad y puedo discutir la forma, no el rumbo”.
- “El principal enemigo de Javier Milei es él mismo: si su gestión es buena, creo que va a ser reelegido. Si su gestión es mala, el problema que tenemos es una mala gestión más allá de un presidente”.
- “Estos precios de los activos argentinos me parece que están sobrecastigados”.
- “Tener parte de una empresa que gana, para mí es resguardo de valor. Una propiedad es resguardo de valor”.
- “Argentina tiene un problema más serio que educación financiera. Es un tema de hábito, es un tema de cultura. Tenemos mucho miedo”.