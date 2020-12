Cómo evaluar si conviene o no invertir en accionesde compañías

Antes de decidir inversiones se recomiendan diferentes tipos de análisis Crédito: Mariano Enriquez

1 Valuación. A la hora de invertir en acciones de una compañía, la decisión de compra debe tomarse según la expectativa sobre su cotización. Es preciso identificar si el precio de la acción actualmente es caro o barato respecto de lo que esperamos que suceda a futuro. Para eso, debe realizarse un ejercicio de valuación que nos permita llegar a un precio teórico de la acción que puede arrojar un valor por debajo, igual o por encima del valor actual que se transacciona en el mercado. Si el valor al cual se vende en el mercado es superior al valor teórico que logramos alcanzar en nuestra valuación, consideraremos que la acción está sobrevalorada y, entonces, es buen momento para venderla. De manera contraria, si el precio de mercado se encuentra por debajo del valor teórico, será un buen punto de entrada para invertir y comprar.

2 Análisis fundamental. Se le llama así a la evaluación que busca determinar un precio teórico de una acción a partir del análisis surgido de la información financiera de la empresa y de todos los aspectos que subyacen a su desempeño y a su salud económico-financiera. Deben analizarse las variables clave de la compañía, como el crecimiento esperado, la rentabilidad, el desempeño del directorio y los riesgos propios y de la macroeconomía, entre otros. Hay dos métodos de valuación que son los más conocidos. El primero es la valuación por flujos descontados, que consiste en proyectar los ingresos y gastos de la compañía y calcular el valor presente de sus eventuales ganancias, incorporando información como deudas, lanzamientos de nuevos productos, precios, demanda, etcétera. El segundo es el método de valuación por múltiplos o comparables, que permite comparar la información contable de la compañía con la información que arroja el mercado sobre ese sector e identificar si es o no oportuna la compra.

3 Análisis técnico. El segundo enfoque para evaluar decisiones se basa principalmente en el uso de gráficos y es el análisis técnico. Es una disciplina que puede seguir el precio de una acción o de otro activo financiero para diseñar estrategias de compra o venta. Se estudia cual fue el comportamiento de la acción en el pasado, cómo se comporta en el presente y qué sucede con el volumen operado. Sus postulados se basan en la experiencia acumulada a partir de las observaciones repetidas, aunque con una carga de subjetividad inherente a las interpretaciones del analista. El análisis técnico se basa en tres premisas: los precios de mercado incorporan toda la información relevante (es decir que el mercado conoce y descuenta todo sobre la compañía); los precios se mueven siguiendo una determinada tendencia, y la historia se repite, es decir que los comportamientos del pasado se reflejarán en el futuro.

4 Predicción. Ninguna de las metodologías es infalible. El análisis del riesgo consiste en enfrentarse a la incertidumbre; dado que donde hay certeza no hay riesgo y, por ende, no pueden esperarse altos rendimientos. Hay inversores amantes y detractores de cada una de las metodologías. Sin embargo, son la mejor forma de llegar a conclusiones para orientarnos al invertir. Y no se trata de método que se excluyan el uno al otro.

5 Financiero / Real. El análisis fundamental es un buen punto de partida para analizar dónde invertir según la salud financiera de la compañía. Y el análisis técnico funciona como una herramienta complementaria que nos puede dar buenas indicios sobre cuándo comprar o vender, según las tendencias y la evolución del mercado. Como ya lo asoció el inversor André Kostolany al paseo de un perro, la economía real y la financiera se mueven en una misma dirección, aunque a diferentes velocidades. El perro algunas veces correrá hacia adelante, otras se demorará o simplemente correrá al azar, pero con el tiempo tanto el perro como el dueño llegarán al mismo lugar.

