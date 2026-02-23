Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 23 de febrero
El viernes pasado la divisa que se comercializa en el mercado paralelo cerró a $1430 para la venta; mientras tanto, el oficial se ubicó a $1395 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1345,00Venta$1395,00
Dólar blue
Compra$1410,00Venta$1430,00
Dólar tarjeta
Venta$1813,5
Dólar CCL
Venta$1435,13
Dólar MEP
Venta$1406,81
Dólar mayorista
Venta$1396,50
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes pasado?
La divisa minorista cerró el pasado viernes 20 de febrero, el último día hábil del mercado cambiario, a $1345 para la compra y a $1395 para la venta.
