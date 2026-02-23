El Gobierno levantó una medida antidumping para el acero, pese al pedido de Aluar

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, levantó la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% ad valorem las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China. La Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece el cierre del examen por expiración del plazo y cambio de circunstancias, sin mantener vigente la protección establecida originalmente en 2020.

Esta decisión se tomó a pesar de que la firma Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. —que pertenece a Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Fate, la empresa que fue convocada por el Gobierno para encontrar una solución al cierre de su planta— había solicitado la apertura del examen para extender la medida. La protección original, dispuesta por la Resolución 88/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, aplicaba a las “Hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95”.

