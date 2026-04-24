Educación en seguridad cripto: lanzan una guía para proteger los activos digitales

En el mundo cripto no todo es tan intuitivo como parece. ¿Cómo saber si un mensaje es realmente de la plataforma? ¿Qué señales indican que una inversión es confiable? ¿Qué configuraciones vale la pena activar y cuáles no? Son todas dudas habituales, incluso entre usuarios con experiencia. Y en un entorno donde un error puede costar caro, contar con información clara y herramientas “bajadas a tierra” se vuelve muy relevante.

Binance, uno de los principales proveedores de infraestructura de blockchain y activos digitales a nivel global, presentó su Guía de Seguridad de Cuentas 2026: un recurso práctico que reúne herramientas, configuraciones clave y recomendaciones concretas para ayudar a los usuarios a proteger sus activos digitales con mayor confianza. Además de explicar riesgos frecuentes, la guía incorpora sistemas de alerta temprana y medidas simples que pueden activarse en pocos minutos. El material completo ya está disponible en el blog oficial de Binance.

“Para nosotros, la seguridad es parte vital de la infraestructura”, señala el vicepresidente regional de Binance para América Latina, Guilherme Nazar. “Hemos construido capas de protección que funcionan en tiempo real, y esta guía las pone al alcance de cualquier usuario. El ecosistema cripto en Argentina madura junto con sus usuarios, y eso, sin dudas, es un saldo positivo”.

¿Cuáles son las principales situaciones de riesgo?

Una parte central de la guía tiene que ver con reconocer las situaciones más comunes que pueden poner en riesgo una cuenta. Por eso desde la firma sostienen que la educación del usuario es “la primera línea de defensa”.

La suplantación de identidad es uno de los patrones más frecuentes: actores maliciosos pueden intentar hacerse pasar por representantes de Binance a través de mensajes, mails o llamadas, con el objetivo de obtener credenciales o guiar al usuario hacia acciones no deseadas. Lo importante en este punto es que Binance nunca va a solicitar contraseñas, códigos de autenticación ni acceso remoto al dispositivo del usuario.

Las plataformas y tokens imitadores representan otro vector de atención: sitios web, aplicaciones o activos digitales que replican la apariencia de plataformas legítimas para inducir al usuario a interactuar con ellos. La recomendación en ese sentido es siempre verificar que la URL sea exactamente https://binance.com y operar exclusivamente en canales oficiales.

También las oportunidades de inversión con promesas de retornos garantizados son una señal de alerta clara. Ninguna plataforma legítima puede garantizar rendimientos fijos, ni ofrecer “niveles VIP” con acceso a ganancias exclusivas. Ante este tipo de propuestas, la guía recomienda verificar a través de Binance Verify antes de tomar cualquier acción.

Los códigos QR y solicitudes de verificación facial no solicitadas deben tratarse siempre con cautela: Binance jamás solicita videos de rostro ni escaneo de QR fuera de sus flujos oficiales dentro de la app.

Tres pasos concretos para blindar tu cuenta

La Guía de Seguridad 2026 presenta un enfoque basado en tres configuraciones de alto impacto que trabajan en conjunto para ofrecer una protección robusta:

La biometría (verificación facial o de huella digital) agrega una capa de autenticación sólida, basada en el dispositivo y difícil de comprometer.

(verificación facial o de huella digital) agrega una capa de autenticación sólida, basada en el dispositivo y difícil de comprometer. Las Llave de acceso ofrecen autenticación sin contraseña mediante verificación criptográfica almacenada en el dispositivo del usuario, lo que simplifica el acceso y reduce la exposición a vulnerabilidades técnicas.

ofrecen autenticación sin contraseña mediante verificación criptográfica almacenada en el dispositivo del usuario, lo que simplifica el acceso y reduce la exposición a vulnerabilidades técnicas. El código anti-phishing (código personalizado de ocho caracteres) permite a los usuarios identificar de forma inmediata si una comunicación es genuinamente de Binance: eso aporta una capa de verificación instantánea en cada interacción.

“En 2026, elegir una sola medida de seguridad no es suficiente –afirman desde Binance–, porque las estafas evolucionan y se vuelven más complejas. De ahí que la biometría, las passkeys y el código anti-phishing funcionan mejor en conjunto: así brindan una protección integral”.

Alertas tempranas: detener el error antes de que suceda

Otro de los aspectos más destacados de la guía es el sistema de alertas tempranas de Binance, que notifica a los usuarios cuando una acción podría representar un riesgo incluso antes de que los fondos se muevan. Este sistema funciona como una red de contención inteligente que actúa en tiempo real y constituye uno de los diferenciales más concretos de la plataforma en términos de protección activa del usuario.

En situaciones de riesgo elevado, Binance cuenta además con la capacidad de pausar temporalmente los retiros de una cuenta mientras se completan las correspondientes verificaciones de seguridad, como última línea de defensa para preservar la integridad de los activos.

Esta nueva guía forma parte de una serie de iniciativas educativas de Binance que incluyen Binance Academy, Binance Risk Sniper en Square y el blog de seguridad de la plataforma: todos recursos gratuitos y disponibles para la totalidad de los usuarios. Así, la empresa reafirma con este lanzamiento su convicción de que la seguridad del ecosistema cripto se construye desde la información, la educación y el empoderamiento del usuario.

Encontrá la Guía de Seguridad de Cuenta 2026 en este link.

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