En los últimos seis meses, cuatro de cada 10 adolescentes —un 40%— necesitaron salir a hacer una “changa” al menos una vez por semana para sumar unos “mangos” al hogar. Un año atrás, era el 28%. Es que en más del 40% de los hogares con chicos no se cubren los gastos corrientes, lo que derivó en distintas estrategias para pasar el mal momento, e incluso avanzó frente a los últimos años la cantidad de niños que se saltean comidas.

Son algunas de las conclusiones que deja un duro informe presentado hoy —el Gobierno lo recibió con anticipación— por Unicef, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada a proteger los derechos de los niños. Las revelaciones surgen de la décima ronda de la encuesta —se realiza desde 2020, ahora presencialmente en 1865 hogares con niños y adolescentes—, representativa de 6,5 millones de hogares y 27,3 millones de personas. El relevamiento de Unicef se terminó en septiembre de este año.

“Más del 40% de los hogares con pibes no alcanzan a cubrir sus gastos”, repite el dato Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina en una charla con LA NACION. Se trata de aproximadamente unos 2,7 millones de hogares con niños. “Luego de una mejora el año pasado, estos indicadores están volviendo a 2023″, dice. En ese año, los hogares que no podían cubrir los gastos corrientes eran un 41%, el mismo porcentaje que hoy. El año pasado, ese valor estaba en 31%.

Frente a esa falta de ingresos, las familias mostraron tres estrategias diferentes, según relevó Unicef: restringieron compras y consumos; buscaron fuentes alternativas de ingresos y recurrieron al endeudamiento.

Hogares donde la plata no alcanza, según Unicef

Entre esos desvíos, primero en el ránking aparece una dura elección: seis de cada diez hogares (60%) compran alimentos de menor precio. Pero hay otros caminos. Un 45% aumentó las horas de trabajo; otro 40% se endeudó para cubrir gastos básicos; un 39% redujo gastos en recreación infantil; 30% pidió ayuda a familiares o redes cercanas; 29% suspendió actividades deportivas o culturales y un 11% decidió vender algunos bienes que tenía en su hogar.

Incluso, según remarcó la encuesta de Unicef, se llegó a la “postergación de la atención sanitaria”. De hecho, este ítem alcanzó su punto máximo de la serie. El 36% de los hogares con chicos tuvieron que dejar de ir al médico o al dentista por falta de dinero (el año pasado llegaba a 24%). Dejaron de comprar un medicamento, en tanto, un 21% (en 2025 era un 15%).

Según la encuesta, los hogares que durante los últimos seis meses tuvieron que dejar de pagar algún servicio pasaron del 39% en agosto de 2025 al 44% en septiembre de este año. ¿Qué debieron patear? Tarjeta de crédito (23%), luz (13%), internet (11%), impuesto municipal (4%), teléfono (6%), prepaga (1%), la patente (3%). Con relación al año pasado, todos estos ítems pateados crecieron, excepto por la prepaga y el pago de las tasas municipales.

En el 55% del total de los hogares con chicos relevados, un miembro de la familia debió recurrir a un segundo empleo o una “changa” para pagar los gastos corrientes. En los hogares que reciben una Asignación Universal por Hijo (AUH), o sea, los más pobres, ese número crece hasta un 61%.

Estrategia frente a la restricción de ingresos, según Unicef

En ese camino, Unicef —como también otros relevamientos en los últimos meses— halló que creció el endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Entre 2025 y 2026, según sus datos, el porcentaje de hogares con al menos una deuda pasó de 46% a 50%. La deuda que se multiplicó, según la encuesta, es la de la tarjeta de crédito (pasó de 16% a 32%). Pero también avanzaron anualmente con el crédito bancario, no bancario, y las billeteras. “Entre 2020 y 2024, el endeudamiento se mantenía por debajo del 30%”, recalcaron. Vale siempre tener en cuenta que durante esos años, el crédito era escasísimo y aquel que existía era licuado por la altísima inflación.

¿Cuáles fueron las principales causas por las que estos hogares con niños tuvieron que endeudarse? Quienes participaron del relevamiento contestaron que primordialmente tomaron una deuda para comprar alimentos (42%). Le siguieron estos otros motivos: pago de servicios básicos y gastos de vivienda (26%), pago de otras deudas (11%) y salud y educación (10%).

El impacto en la alimentación

Con relación a la alimentación, según el relevamiento que hizo la agencia de la ONU, el porcentaje de hogares con chicos que tuvieron que dejar de comprar algún alimento porque no tenían dinero llegó a 43% en septiembre. El año pasado era de 29%; en 2024, de 52%, y en 2023, de 41%. Según Unicef, un 37% de los adultos consultados respondió que debió reducir porciones por las restricciones económicas y para proteger a los chicos en su hogar. El 43% modificó su dieta. Entre los chicos, esos porcentajes fueron de 12% y 21%.

“Por falta de comida, ¿algún miembro del hogar se salteó alguna comida (desayuno, almuerzo, merienda o cena)?“, preguntaron los autores del informe. El 29% de los adultos respondió que sí (era 16% el año pasado). También creció entre los chicos (de 5% a 9%). Pero en ese segmento, ese 9% es incluso más alto que el registrado por la misma encuesta en 2022 (7%).

“En un contexto de deterioro relativo de los ingresos de los hogares con niños, niñas y adolescentes, resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos, tales como la AUH, Prestación Alimentar y Asignaciones Familiares”, indicaron las conclusiones del informe.

“Mantener los mecanismos de movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, agregaron. Waisgrais celebró por caso que en el proyecto de presupuesto 2027, parece, se mantendrá la indexación automática.

El documento de Unicef pidió además “priorizar presupuestariamente a la infancia utilizando evidencia sobre pobreza monetaria y privaciones multidimensionales para orientar recursos a las familias y territorios con mayores necesidades” y además “proteger la alimentación infantil, reforzando políticas de nutrición, comedores escolares y acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia”. En ese sentido, Waisgrais afirmó que la cobertura por ingresos fue perdiendo poder de fuego por la no actualización por inflación de la Prestación Alimentar.

La encuesta incluyó además un apéndice sobre la situación de los adolescentes en la Argentina. Por caso, unos 400.000 dicen haber sufrido bullying en la escuela. El porcentaje creció 10 puntos porcentuales entre 2022 y 2026 (del 7% al 17%). Nunca en ese lapso descendió.

Los adolescentes, según Unicef

Pero además creció el porcentaje de adolescentes entre 13 y 17 años que se sienten deprimidos (18%), angustiados (30%) o ansiosos (36%). Todos estos problemas se expanden sin retroceso anual desde la encuesta de 2022. Para Waisgrais, son problemas multidimensionales —generalmente, estructurales por definición— a los que no se les presta la atención prioritaria, como a los ingresos, pero que hay que comenzar a incorporar en la agenda. El 38%, por caso, conoce a un chico que apostó online. Siete de cada 10 adolescentes que apostaron son varones, según pudo relevar Unicef.

¿Cuáles son los problemas que más les importan a los adolescentes? En primer lugar, el consumo de drogas (49%). Le siguen: pobreza (45%), salud mental (43%), violencia (40%), discriminación (39%), falta de oportunidades laborales (36%), endeudamiento familiar (35%), calidad educativa (32%), inflación (24%), cambio climático (22%) y ludopatía (16%).

La pobreza es persistente en la Argentina. Llegó 32,3% en el primer semestre del año, según el Indec. Esto implica que en ese período había 15,4 millones de personas pobres en todo el país. La indigencia fue de 7,5% en el mismo marco temporal, mientras que la pobreza infantil llegó al 44,5%. Esto implica que hay alrededor de 4,1 millones de chicos pobres de entre 0 y 14 años.

Para el gobierno de Javier Milei, el crecimiento de la pobreza en más de cuatro puntos en los primeros seis meses de 2026 —era de 28,2% a fines de 2025— es “transitorio” y respondió a la “inflación post ruido electoral” del año pasado. De hecho, por la fortísima reducción del índice de precios, el Gobierno suele celebrar que sacó de la pobreza a 12 millones de personas desde comienzos de 2024. Desde fines de 2023, fueron 2 millones.

“Desde el pico del primer trimestre de 2024, 1,8 millones de niños y adolescentes salieron de la pobreza y 1,5 millones de la indigencia, con una reducción del 60% de esta última”, dijeron a LA NACION en el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello. “En el segundo semestre de 2025, ambos indicadores alcanzaron sus niveles más bajos desde 2018, revirtiendo una tendencia de deterioro que había mantenido la pobreza infantil por encima del 50% durante toda la gestión anterior”, afirmaron. Con todo, en el último semestre subió levemente la pobreza infantil (tres puntos).