El Banco Central acelera la recompra de reservas y la devaluación del peso

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la novena recompra de reservas por intervenciones sobre el mercado cambiario oficial al cabo de las últimas diez ruedas: se alzó con US$221 millones.

El ingreso, muy necesario para sus exhaustas arcas, le permitió elevar a US$541 millones el saldo favorable semanal por este tipo de intervenciones y estirar hasta los US$1274 millones el total recuperado desde que rige la nueva versión del Programa de Incentivo Exportador (PIE) que lo habilita a pagar a los exportadores beneficiarios $340 por cada dólar que venden e incluyó entre ellos a los productores maiceros.

El saldo favorable del día fue básicamente posible por los US$345 millones que liquidó -como estaba previsto- la petrolera estatal YPF al recibir un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar parte de su plan de inversiones, dado que el aporte del denominado “dólar agro” (que en 10 ruedas acumuló 1613 millones, cifra que representa el 81% de la meta prevista de US$2000 millones, según destacó la Bolsa de Comercio de Rosario) mermó otro 37%, al resultar de US$99,2 millones, el menor monto en 13 días.

Operaciones de cambio en el Mercado Abierto Electrónico bajo el marco del PIE IV hoy 4/8.



El acumulado hasta el día de hoy, US$ 1.613 millones, representa el 81% del objetivo de US$ 2.000 millones. pic.twitter.com/ZbtoaMW5jr — BCR Mercados (@BCRmercados) August 4, 2023

Es un dato positivo, pero a la vez inquietante, ya que parece indicar que la racha recompradora de reservas del BCRA puede empezar a verse amenazada en las próximas ruedas, a menos que los aportes maiceros resulten finalmente superiores a lo planteado en principio.

Eso explicaría los nuevos recortes que intenta aplicar el Gobierno por vía administrativa, al funcionar a “cuentagotas” el sistema de la AFIP para validar las ventas de dólares (la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, CCUCE, en la jerga), en un intento por readaptar el nivel de demanda autorizada al de la oferta prevista para que el BCRA no vuelva a tener que actuar como oferente principal del mercado oficial, ya que -por obvias razones- no queda espacio para que lo siga haciendo como lo hiciera hasta los últimos meses.

🚨DEVALUACIÓN



En BCRA elevó hoy el tipo de cambio A3500 a un ritmo de 11,8% mensual, es 286,9% anual.



En sus medias móviles mensuales aumenta a:

-5 ruedas: 10,5%

-10 ruedas: 8,7%

-50 ruedas: 7,7%



Medido en sus medias móviles, hoy es el registro más alto en la era A.… pic.twitter.com/ySKk4tsp8F — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) August 4, 2023

La jornada cambiaria oficial también sirvió para confirmar que el BCRA parece resignado a convalidar una aceleración en el ritmo de desplazamiento del tipo de cambio, en lo que sería otra señal hacia el FMI.

Quedó a la vista porque dejó que el dólar mayorista suba $1,25 en la jornada (cerró a $278,95/279,35 por unidad para compra y venta, respectivamente) y actualizó al tipo de cambio A3500 (que, por caso, rige para los contratos) a ”un ritmo de 11,8% mensual que proyectado da 286,9% anual”, observó el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

“Así, las medias móviles mensuales aumentan a 10,5% en las últimas cinco ruedas, 8,7% en las últimas diez o 7,7% si se consideran las últimas cincuenta ruedas. Medido así son los registros más alto en la era Alberto Fernández”, resaltó.

No resulta extraño que todo esto suceda cuando el Gobierno debió gestionar de urgencia un préstamo de Qatar para poder cumplir con el pago de intereses por la deuda contraída con el FMI, una cancelación que no pudo retrasar hasta fin de mes (como hizo en junio y julio) cuando se trataba de obligaciones de capital. “Los pagos de cargos no se pueden agrupar, pero esperamos que las autoridades continúen al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, incluso en agosto”, ya había advertido la portavoz de ese organismo, Julie Kozack.

