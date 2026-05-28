El Banco Central compró casi US$450 millones y ya transita su tercera mejor racha

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$447 millones para tratar de seguir acumulando reservas, en línea con lo comprometido en el acuerdo con el FMI, con lo que concretó la segunda mayor compra en lo que va del año, solo detrás de los US$458 millones con que se había alzado el 10 de abril.

De este modo, concretó su 96ª rueda consecutiva con intervenciones positivas y pasó a transitar la tercera racha compradora más extensa de los últimos 25 años.

Se quedó con el 66% de las divisas negociadas de contado en la fecha por la plaza oficial, lo que le permitió además elevar a US$2526 millones el acumulado del mes “y llevar a US$9677 millones el total comprado en lo que va del año”, destacó el analista Javier Giordano, de GDA.

Gracias a ese ingreso, básicamente sus reservas internacionales cerraron en US$48.511 millones, con una mejora de US$644 millones en la jornada y marcando su mayor nivel en la administración Milei , además del más alto desde 2019. De este modo, crecen además en US$4028 millones en lo que va del mes y US$7346 millones en el año.

Aun así, registrarán en los próximos días un repliegue al resultar afectadas por el tradicional reflujo de encajes bancarios de fin de mes y ante la erogación por unos US$1040 millones que debe hacer mañana (impactaría el lunes) el propio BCRA para afrontar el vencimiento del 34% del capital del Bopreal Serie 3 y sus intereses.

BCRA compró USD 447 millones, la segunda mejor rueda en lo que va del año y equivalente 66% del volumen operado en el MLC. Saldo del mes es de USD 2.526 millones mientras que el del año es de USD 9.677 millones pic.twitter.com/PLwY9z5f9r — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) May 28, 2026

Además, amplió la seguidilla compradora que ahora solo queda detrás de la de 184 jornadas consecutivas, iniciada en noviembre de 2004 —la más larga registrada—, y de la de 161 ruedas comenzada en mayo de 2007. Ambos períodos estuvieron marcados por los llamados “superávits gemelos” (comercial y fiscal) y por un contexto de altos precios internacionales para los commodities agrícolas.

“Más allá de esta racha, lo más positivo es que el Gobierno se haya decidido a comprar reservas, porque eso está permitiendo que el BCRA recupere una posición neta positiva. Es importante que esta dinámica continúe, ya que una parte relevante de lo mucho que se compró fue utilizada por el Tesoro para afrontar pagos de deuda. Además, el año próximo será electoral y la demanda de divisas suele dispararse. Frente a eso, es clave que el BCRA llegue fortalecido”, señaló el economista Alejandro Giacoia, de la consultora Econviews.

Seguidilla histórica

Con la supercompra de hoy —que se produce en un contexto similar al antes mencionado—, el BCRA dejó atrás la que hasta ahora era la tercera mejor marca histórica, registrada desde mayo de 2006 y extendida durante 95 jornadas. Sin embargo, para desafiar el segundo récord, debería continuar comprando reservas de manera ininterrumpida al menos hasta unos días antes del inicio de la próxima primavera, el 17 de septiembre.

En el mercado no consideran ese escenario tan improbable. “La estacionalidad cambiaria tradicional del segundo semestre podría sentirse menos este año si el sector energético mantiene el fuerte ritmo exportador de oil & gas”, señalaron desde Mills Capital.

El agro ya no está solo

Todo esto se produjo tras una rueda en la que se operaron de contado en la plaza oficial US$678,3 millones, un volumen 58,5% superior al del día previo. En ese marco, el dólar mayorista dejó en pausa —o eventualmente cortó, algo que se confirmará en los próximos días— la tendencia alcista de las ruedas recientes, al cerrar en $1401/$1410 por unidad. “Terminó $2,50 por debajo del cierre de ayer”, destacó el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

“La divisa abrió la jornada en el mismo nivel del cierre de ayer, en $1412, y en las primeras operaciones la cotización se fue acomodando al alza hasta tocar un máximo intradiario de $1415. En esos valores comenzó a aparecer una mayor oferta, que de a poco fue abasteciendo y conteniendo la suba, llevando nuevamente al tipo de cambio hacia la zona de $1410, donde operó durante gran parte del resto de la rueda. Con el correr de la jornada, incluso apareció algo más de oferta, proveniente principalmente del desarme de posiciones en futuros, ya que desde el martes esos contratos comenzaron a operarse incluso por debajo del mercado spot. Con una leve volatilidad en los minutos finales, y después de tocar $ 1408, el último operado y cierre fue $ 1410″, resumió la rueda Nicolás Merino, de ABC Cambios.