Biocombustibles: lanzaron un nuevo movimiento empresario y técnico con presencia de grandes automotrices

En medio del debate por el futuro de los biocombustibles en la Argentina, empresas automotrices, agroindustriales, cámaras energéticas y organismos técnicos lanzaron este miércoles el Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, una nueva alianza multisectorial que busca impulsar una agenda común para acelerar la transformación energética del transporte en el país.

La presentación se realizó durante el Congreso Maizar 2026 y coincidió con un fuerte respaldo del gobierno nacional al proyecto de ley de biocombustibles impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a otros senadores nacionales, que propone elevar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel y avanzar hacia una mayor desregulación del sector.

“El desafío de la transición energética requiere una mirada amplia, pragmática, basada en la complementariedad tecnológica. La Argentina tiene una oportunidad única para liderar este proceso a partir de sus capacidades agroindustriales, tecnológicas e industriales”, dijeron los impulsores de la iniciativa. Según destacaron, el movimiento nace como un ámbito de articulación público-privada.

La iniciativa apunta a promover políticas públicas, proyectos piloto e inversiones que permitan avanzar hacia una movilidad de bajas emisiones, promoviendo un enfoque multitecnológico basado en biocombustibles, electrificación, hidrógeno verde, biogás, combustibles sostenibles de aviación y la captura de carbono, entre otras alternativas.

El lanzamiento se realizó en el marco del Congreso Maizar Ricardo Pristupluk

Dijeron que los objetivos del movimiento son “promover el diálogo, la cooperación y la articulación entre los distintos actores vinculados a la transición energética de la movilidad. Impulsar marcos regulatorios modernos, previsibles y orientados al desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Fomentar la inversión, la innovación tecnológica y la generación de conocimiento aplicado. Posicionar a la Argentina como un actor relevante en movilidad sostenible y transición energética a nivel regional e internacional”.

Según señalaron, de ahora en adelante es clave fortalecer la competitividad industrial y posicionar a la Argentina como un actor relevante en lo referente a movilidad sostenible y transición energética, promoviendo un desarrollo adaptado al contexto, capacidades y oportunidades del país a nivel tanto regional como internacional.

En esta primera etapa, el IICA actuará como articulador y Secretaría Técnica provisoria del movimiento hasta la definición de una estructura formal de gobernanza.

El lanzamiento se produjo en paralelo a un renovado interés del sector bioenergético para que avance el proyecto de ley presentado por Bullrich, que propone aumentar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas y elevar del 7,5% al 10% el de biodiésel en el gasoil.

En esa línea, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, y Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvieron que la Argentina enfrenta “una oportunidad histórica” para consolidar una política energética “moderna, federal y sustentable”.

El lanzamiento se produjo en paralelo a una renovada presión del sector bioenergético EITAN ABRAMOVICH - AFP

“El proyecto desregula la actividad, fomenta la competencia y contiene una visión de crecimiento que elimina el cepo productivo que la actual ley impone”, afirmaron.

Los referentes del sector remarcaron que el desarrollo del bioetanol “ya no es una discusión sectorial”, sino una política vinculada al agregado de valor, la industrialización del agro, la generación de empleo y la reducción de emisiones.

“Tanto el bioetanol de maíz como el bioetanol de caña de azúcar son ejemplos de cómo la Argentina puede transformar su enorme potencial agroindustrial en energía limpia, desarrollo regional e innovación”, señalaron.

Además, advirtieron que los principales países que lideran la transición energética están incrementando los porcentajes de mezcla obligatoria y promoviendo nuevas inversiones en bioenergía. “Cada nueva planta de bioetanol implica empleo calificado, movimiento logístico, demanda de servicios, desarrollo científico y arraigo en el interior productivo”, destacaron.

En el plano ambiental, agregaron que el bioetanol permite reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los combustibles fósiles y mejorar la competitividad exportadora en un contexto internacional que exige cada vez menor huella de carbono.

Aunque reconocieron que el proyecto presentado por Bullrich todavía admite mejoras, consideraron que se trata de “una pieza clave” para avanzar hacia “una Argentina competitiva, sustentable y federal”.

Las organizaciones firmantes fueron: Toyota, Bosch, Stellantis, John Deere, IICA, Centro Azucarero Argentino, Maizar, Carbio, Cámara de Bioetanol de Maíz, Ciara, FNGA, Interis, Sabecort, DS Ingeniería y Proyectos, Acsoja, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, IPAAT, Cepreb, Casfer, Maíz Energía, Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Cámara de Alcoholes de Argentina y Porta Hnos.