El Banco Central compró más de US$1000 millones este mes, pero solo retuvo el 60% en sus reservas

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar reservas hoy por decimosexta rueda consecutiva: se alzó con US$39 millones, en una jornada en la que se operaron US$344 millones (la operación representó el 11%). Así, acumula ingresos por esta vía por US$1017 millones en el mes, con compras a razón de US$63,6 millones por día.

Sin embargo, como en medio de esta racha ya se comprobó que, a su vez, le vendió US$437 millones al Tesoro Nacional (US$158 millones el miércoles 14 y otros US$279 millones el 19 de enero), la cosecha para su tenencia neta de reservas se reduce a US$580 millones en ese lapso.

La compra se registró en una jornada en la que el billete arrancó más demandado que ofrecido, algo que llevó al dólar mayorista a negociarse a $1442 hacia el mediodía (máximo intradiario), un valor que la oferta “pareció encontrar atractivo para vender, lo que llevó al tipo de cambio a retroceder de allí en más para cerrar en $1437,50 (+$4,50 respecto del viernes)”, reseñaron desde ABC Mercado de Cambios en su habitual reporte diario.

Así, la divisa extendió su tenue tendencia rebote, aunque se mantuvo más de 8% por debajo del techo de la banda de flotación, lo que refuerza la lectura de continuidad de la calma cambiaria.

En ese tramo final de las operaciones, cuentan los analistas, se notaron las compras oficiales que, según ahora se comprueba, no apuntan solo a acumular reservas, sino también a abastecer al Gobierno, que le compra los dólares con los ahorros generados por el superávit fiscal, con el objetivo de atender los pagos de deuda en moneda extranjera.

“La idea es que haya uno de los dos (BCRA o Tesoro Nacional) comprando en el mercado y no ambos, dentro de lo posible”, explicaron altas fuentes oficiales al ser consultadas por LA NACION. “Lo que se busca es minimizar confusiones y maximizar la coordinación para evitar impactos sobre el mercado”, agregaron.

La nueva adquisición aportó (junto al otro avance del oro) para que las reservas brutas o totales del BCRA avancen otros US$179 millones para quedar en US$45.740 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2021.

Vale recordar que la autoridad monetaria tiene en su cartera 1,98 millones de onzas troy y el valor de mercadode esa unidad de medida estándar (utilizada en el mercado internacional para el peso y cotización de metales preciosos) superó hoy los US$5000, aportando un refuerzo al total de activos internacionales de esa entidad.

Al 21/01/2026, el Tesoro contaba con ARS 2,3 B depositados en el BCRA. El 06/01/2026 habría fondeado desde bancos comerciales con ARS 2,4 B y posteriormente usó ARS 4,0 B para comprarle al Central USD 2.757 M entre el 07/01/2026 y el 19/01/2026.



Es el menor nivel desde may-24,… pic.twitter.com/q5pQsJIUwu — Federico García Martínez (@fegarciam) January 26, 2026

La compra de reservas pasó a ser un objetivo explícito del Gobierno y del BCRA hace 45 días, cuando la autoridad monetaria anunció que este año se pondría en marcha una fase de remonetización de la economía, mediante una emisión de pesos ligada a la compra de dólares. Incluso se fijó una meta anual: adquirir al menos US$10.000 millones o hasta un máximo de US$17.000 millones, si la evolución de las condiciones monetarias y la demanda de pesos así lo permitieran.

En este sentido, la última novedad es que, contrariamente a lo que venía sucediendo en la primera mitad de enero, desde la semana pasada el BCRA dejó de hacer esfuerzos por retirar los pesos que inyecta al comprar dólares. “A comienzos del mes compraron reservas contra la entrega de cobertura cambiaria al sector privado, manteniendo un sesgo contractivo monetario, lo que impulsó las tasas. Ahora, aprovechando la baja en la demanda estacional de liquidez propia de la segunda quincena de enero, dejaron de hacerlo, lo que permitió que las tasas comenzaran a ceder hacia el cierre de la semana”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Al respecto, cabe señalar que la tasa de cauciones a un día se derrumbó este lunes hasta tocar un piso del 7% anual (a 14 días se operó al 27% anual), mientras que el pase interbancario, que rondaba el 50% hace 15 días, bajó al 35% anual.

Desde la semana pasada el BCRA dejó de hacer esfuerzos por retirar los pesos que inyecta al comprar dólares Kikinunchi - Shutterstock

“La de hoy fue una rueda en la que, desde el inicio, se notó una mayor liquidez en el sistema. La caución abrió en niveles del 29% y fue bajando durante toda la jornada hasta tocar un mínimo al final, aunque el promedio ponderado giró en torno al 25%. Esa mayor disponibilidad estimamos que es producto de las compras del BCRA, sumada a una merma en la demanda de dinero que estacionalmente ocurre hacia fin de mes”, describió Nicolás Cappella, de la mesa del Grupo IEB.

Los operadores explican que las compras del BCRA muestran poco impacto en el mercado, porque el complejo agroexportador mantiene un ritmo de liquidaciones, que ronda los US$85 millones diarios en enero, y a esa oferta se suman las liquidaciones vinculadas con emisiones de deuda corporativa y provincial, que superaron los US$6400 millones en las últimas semanas (US$2800 millones ya fueron liquidados y otros US$3600 millones estarían aún por ingresar, según la última presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning).

Esas condiciones se mantendrían en las próximas semanas, de no mediar sorpresas, teniendo en cuenta que empresas como Mirgor y Oiltanking tienen en carpeta nuevas emisiones, e incluso Córdoba emitirá este martes un nuevo bono bajo ley de Nueva York en busca de US$500 millones, que utilizaría en parte para recomprar un bono (CO24D) que en su momento colocó a un costo más elevado.