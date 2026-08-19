El Banco Central dio a conocer la letra chica de la flexibilización del crédito en dólares para empresas

El Banco Central (BCRA) hizo oficial un nuevo marco normativo para ampliar el alcance de los préstamos en dólares a empresas que no generan divisas. La medida complementa la decisión del Gobierno de flexibilización del crédito en moneda extranjera con el objetivo de ampliar el financiamiento y estimular la actividad.

La disposición fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8467, publicada este martes 18 de agosto. Establece nuevas normativas para que los bancos otorguen préstamos en moneda extranjera a empresas que antes no estaban contempladas en la política de crédito del sistema financiero. Sin embargo, el total de estas operaciones no puede superar el 15% de los depósitos en moneda extranjera que tenga cada entidad financiera.

El BCRA detalló los cambios en la normativa para permitir la flexibilización de los créditos en dólares para empresas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

A su vez, se indicó que para estos préstamos tendrán el mismo tratamiento que se aplica actualmente para aquellos que ya contempla la normativa vigente. No obstante, el BCRA advierte que los bancos deberán tener “especial atención” al flujo de fondos y situación patrimonial de quien solicita el crédito al momento de su otorgamiento. De esa forma, se asegura que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago, considerando que sus ingresos podrían no subir al mismo ritmo que el tipo de cambio.

Para cubrir el riesgo de estos nuevos préstamos, la autoridad monetaria exigirá a los bancos que tengan mayor respaldo de capital. Específicamente, deben multiplicar por un factor de 1,25 el importe determinado para la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y para el cálculo de grandes exposiciones. Quedan exentas las financiaciones que ya estén comprendidas en el punto 2.5.3 de las normas sobre capitales mínimos, que garantiza que no se dupliquen las exigencias de respaldo para una misma operación.

Por último, se dispuso la eliminación del punto 2.1.7. de la política de crédito, la cual permitía que los bancos utilizaran los depósitos en moneda extranjera para financiar a clientes comerciales que necesitaran importar bienes de capital destinados a aumentar la producción para el mercado interno. En ese sentido, se adecua la normativa al nuevo esquema de financiamiento, que reemplaza categorías específicas por una más general.

El Poder Ejecutivo oficializó la flexibilización de los préstamos en dólares a empresas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado el viernes pasado en un suplemento del Boletín Oficial. “Permítese la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los fondos provenientes de dichos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas, así como al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el Banco Central”, detalló la normativa. A partir de lo dispuesto por la entidad encabezada por Santiago Bausili, queda plenamente operativo el esquema que permite la flexibilización de los créditos en dólares para las empresas.

Flexibilizan el acceso al crédito en dólares para empresas para impulsar la economía

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado los detalles de la medida el pasado jueves en conferencia de prensa, donde señaló que el elevado costo de financiarse en pesos restringe la rentabilidad de los proyectos productivos. “Va a generar mayor crédito, una baja en el nivel de tasas, mayor empleo y ayudará a reactivar la economía”, afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda detalló que el espíritu de la medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente para industrias como la construcción y la automotriz. Asimismo, destacó que los depósitos privados en dólares pasaron de US$14.100 millones en diciembre de 2023 a US$40.300 millones en la actualidad, mientras que los préstamos treparon de US$3700 millones a US$24.600 millones de dólares, lo que refleja una mayor canalización del ahorro hacia la inversión productiva.