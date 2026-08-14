El Gobierno oficializó la medida que flexibiliza los préstamos en dólares para empresas

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes por la noche la flexibilización de los créditos en dólares que permitirá a los bancos prestar parte de los depósitos en moneda extranjera a empresas, incluso aquellas que generan sus ingresos en pesos.

Tal como había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dispuso la aplicación de esta medida a través del DNU 736/2026 publicado a través de un suplemento del Boletín Oficial.

“Permítese la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los fondos provenientes de dichos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas, así como al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el Banco Central”, establece el artículo 2° del mencionado DNU.

La medida “entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial”, dice el artículo 3°.

Esta iniciativa, presentada por Caputo el jueves último, no alcanza a las personas y busca ampliar el financiamiento disponible para el sector privado e impulsar la inversión y la actividad económica.

Luis Caputo y el presidente Javier Milei (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En los considerandos, el Gobierno planteó que “resulta necesario que la presente medida sea adoptada e implementada de manera inmediata con el fin de flexibilizar la restricción consagrada en la norma precitada, promover el incremento de la tasa de inversión y favorecer el crecimiento económico”.

Con el objeto de “contribuir a la reducción de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de millones de argentinos que aún padecen las consecuencias de políticas implementadas por gestiones anteriores”.

Además, el Poder Ejecutivo consignó que “mientras los depósitos del sector privado en moneda extranjera ascienden a la suma de USD 39.336.000.000, los préstamos en moneda extranjera al sector privado se ubicaron en la suma de USD 23.716.000.000”.

“Aun cuando parte de la diferencia se explica por los requisitos de efectivo mínimo y por otras fuentes y orígenes de aplicación de fondos, una proporción considerable de los depósitos por encima de los requisitos legales se encuentran ociosos, en efectivo o depositados con rendimientos bajos o nulos en el Banco Central”, añadió.

La medida “entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial”

También señaló el Poder Ejecutivo que “la importancia de un sistema que canalice los ahorros en moneda extranjera a través del sistema financiero es especialmente relevante en un país como la República Argentina en donde, a diferencia de la mayor parte de las economías de la región que han logrado construir confianza en sus monedas nacionales, el stock de ahorro se encuentra mayormente dolarizado debido a décadas de inestabilidad macroeconómica y contractual”.

“Luego de haber logrado la estabilización de la macroeconomía y de haber eliminado diversas regulaciones que distorsionaban la actividad económica, la capitalización de la economía argentina mediante el ingreso de los ahorros de los argentinos al sistema financiero es el paso siguiente natural para contribuir a dar sostenibilidad al crecimiento de la inversión”, indicó el Gobierno.

Boletín Oficial

El DNU lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El DNU lleva las firmas del presidente Javier Milei y sus ministros

El anuncio

Caputo anunció el jueves que los préstamos a empresas que hasta ahora no estaban habilitadas no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada banco.

Además, tendrán un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a otros créditos comparables y computarán por 1,25 veces su valor a la hora de determinar los límites de exposición crediticia.

Caputo, junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Los bancos también deberán evaluar la capacidad de pago de las empresas ante distintos escenarios de variación del tipo de cambio, una condición especialmente relevante debido a que el nuevo régimen permitirá financiar en dólares a compañías que generan sus ingresos en pesos.

“Nos parece macroprudencialmente lo más razonable”, sostuvo Caputo durante una conferencia de prensa. El ministro explicó que la decisión respondió también a reclamos que el Gobierno venía recibiendo del sector privado.