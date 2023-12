En el último día del gobierno de Fernández, anunciaron que el BCRA vendió u$s 119 millones.



En realidad, según BCRA, ese día vendió u$s 401 millones.



Es una diferencia de u$s 282 millones, el mayor desvío entre lo informado y confirmado de 2023.



