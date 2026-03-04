El Banco ciudad captó $100.000 millones del mercado para seguir activo en hipotecas

El Banco Ciudad capturó ayer casi $100.000 millones de la plaza local mediante la colocación de un bono estructurado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una operación diseñada para poder contar con disponibilidad de fondeo que le permita seguir ofreciendo activamente al público crédito para la vivienda.

“Se trató de una colocación de títulos en UVAs por un total de $99.418 millones que tuvo gran demanda”, destacó la entidad en un comunicado tras consignar que recibió ofertas de compra por $157.000 millones pese al “contexto internacional complejo”.

Central del Banco Ciudad de Buenos Aires. Marcelo Suazo

La emisión se dividió en dos series con diferentes plazos de vencimiento y condiciones. La denominada Clase 23, por vencer en un plazo de 24 meses, le permitió tomar un total de $77.777 millones a una tasa del 7,50%. Por su parte con la Clase 24, con plazo de amortización que se amplía en un año, consiguió los $21.640 millones restantes a un costo del 7,95%.

Esos niveles de tasa, si bien se posicionaron por debajo de otros activos financieros con características y plazos comparables dentro del sistema financiero argentino, son algo elevados y le ponen un piso al costo del crédito hipotecario final. De hecho hoy el Ciudad ofrece líneas para la vivienda al 12,5% general, valor que se reduce al 9% para préstamos otorgados en zonas específicas.

Pero hay que entender que se trata de un segmento del mercado que apenas se está desarrollando, por lo que es probable que si este tipo de colocaciones se llegaran a profundizar de aquí en más esas tasas bajen en adelante.

Evolución del desembolso de créditos hipotecarios en UVAs

La entidad explicó en su comunicado que la diversificación de plazos que presentó buscó “captar distintos perfiles de inversores y extender el perfil de sus pasivos.

El presidente del Banco Ciudad, Guillermo A. Laje, confirmó que los nuevos fondos “serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios destinados a las familias”.

De allí el tipo de colocación con el mismo indexador que se aplica a esas financiaciones, para evitar posibles descalces. Los títulos emitidos obtuvieron la Calificación “AA+.ar” de la calificadora Moody´s Local. Además del propio Banco Ciudad, las entidades que actuaron en la colocación fueron los bancos Santander,Galicia y BST, así como Macro Securities, Balanz, Puente y One618.

Con esta emisión, el banco queda en condiciones de ofrecer, al menos a partir de este ingreso, entre 900 y 1000 de nuevos créditos hipotecarios, una cifra importante tomando en cuenta que el año pasado colocó poco menos de 700, consignó por la red X Federico González Rouco, economista de Empiria especializado en mercado inmobiliario.