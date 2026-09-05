El Banco Nación anunció que baja las tasas de interés de sus préstamos personales

El Banco Nación (BNA) anunció que reducirá entre seis y diez puntos porcentuales las tasas de interés de sus préstamos personales, con la intención de “facilitar el acceso al financiamiento”. De esa forma, dispuso que sus clientes pueden acceder a tasas preferenciales.

“La medida permite obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”, indicó el banco público a través de un comunicado. Podrán acceder a estas tasas preferenciales quienes cobran sus haberes o beneficios previsionales en la institución.

El Banco Nación alcanzó una participación de mercado del 17,6% en depósitos y del 19,2% en préstamos al sector privado.

“Para un cliente que cobra sus haberes en el BNA, por un crédito de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial pasa de $582.839 a $518.328, lo que representa una disminución de $64.511 (-11,1%)”, ofreció como ejemplo. Del mismo modo, detalló que el ingreso mínimo requerido para solicitar este tipo de créditos cae de $1.665.252 a $1.480.938. En ese sentido, la entidad busca ampliar “las posibilidades de inclusión financiera” para trabajadores y jubilados que operan habitualmente con la entidad.

Esta iniciativa ocurre en medio del debate de los altos niveles de endeudamiento que afectan a los hogares argentinos: estimaciones privadas anticiparon que la mora volvió a subir en julio después del leve descenso registrado en junio. La entidad financiera llevó adelante varias medidas a lo largo del año para el refinanciamiento de deudas y tarjetas de crédito. Con este mismo propósito, varios bancos públicos lanzaron líneas de crédito destinadas a la mejora crediticia.

La baja de tasas en péstamos personas se alinea a varias medidas que tomó el BNA el refinanciamiento de deudas de sus clientes Freepik

“Estas medidas permiten unificar y extender los plazos de sus obligaciones, así como reducir la carga mensual de compromisos, brindando una solución concreta para quienes necesitan reorganizar sus economías personales y recuperar capacidad de pago”, concluyó el Banco Nación.

El “kit de soluciones” del Banco Nación

El BNA lanzó un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas a fines de mayo. La entidad informó que, hacia fines de julio, ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones y sumó una nueva modalidad digital y autogestiva para sus clientes.

A continuación, las opciones de financiación que ofrece:

Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con situación regular o irregular no judicializada. Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

El "kit de soluciones" que ofrece BNA para el refinanciamiento de deudas (AP Foto/Elise Amendola, Archivo) Elise Amendola - AP