El Banco Nación anunció que baja las tasas de interés de sus préstamos personales
La entidad indicó que la medida está destinada a aquellos usuarios que perciben sus haberes o jubilación en la institución
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El Banco Nación (BNA) anunció que reducirá entre seis y diez puntos porcentuales las tasas de interés de sus préstamos personales, con la intención de “facilitar el acceso al financiamiento”. De esa forma, dispuso que sus clientes pueden acceder a tasas preferenciales.
“La medida permite obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”, indicó el banco público a través de un comunicado. Podrán acceder a estas tasas preferenciales quienes cobran sus haberes o beneficios previsionales en la institución.
“Para un cliente que cobra sus haberes en el BNA, por un crédito de $10 millones a 72 meses, la cuota inicial pasa de $582.839 a $518.328, lo que representa una disminución de $64.511 (-11,1%)”, ofreció como ejemplo. Del mismo modo, detalló que el ingreso mínimo requerido para solicitar este tipo de créditos cae de $1.665.252 a $1.480.938. En ese sentido, la entidad busca ampliar “las posibilidades de inclusión financiera” para trabajadores y jubilados que operan habitualmente con la entidad.
Esta iniciativa ocurre en medio del debate de los altos niveles de endeudamiento que afectan a los hogares argentinos: estimaciones privadas anticiparon que la mora volvió a subir en julio después del leve descenso registrado en junio. La entidad financiera llevó adelante varias medidas a lo largo del año para el refinanciamiento de deudas y tarjetas de crédito. Con este mismo propósito, varios bancos públicos lanzaron líneas de crédito destinadas a la mejora crediticia.
“Estas medidas permiten unificar y extender los plazos de sus obligaciones, así como reducir la carga mensual de compromisos, brindando una solución concreta para quienes necesitan reorganizar sus economías personales y recuperar capacidad de pago”, concluyó el Banco Nación.
El “kit de soluciones” del Banco Nación
El BNA lanzó un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas a fines de mayo. La entidad informó que, hacia fines de julio, ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones y sumó una nueva modalidad digital y autogestiva para sus clientes.
A continuación, las opciones de financiación que ofrece:
- Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con situación regular o irregular no judicializada. Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.
- Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: está disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco Nación dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, pero están sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.
- Préstamo personal de unificación de deudas: esta alternativa es un crédito que permite unificar múltiples deudas en una sola cuota mensual. Está dirigida a personas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2. La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario. Ofrece un financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un máximo de $100 millones. Es sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones. Tiene una afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia.