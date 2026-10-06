El Banco Provincia bajó las tasas para refinanciar deudas en consumos

El Banco Provincia dispuso un recorte en las tasas de interés en su programa de refinanciación de deudas de consumo. La medida, orientada tanto a atrasos recientes como a moras prolongadas, contempla reducciones de hasta 12,5 puntos porcentuales en la Tasa Nominal Anual (TNA) y promete aliviar el pago de la cuota mensual hasta en un 20%.

“Refleja el impacto en el bolsillo de las familias”, advirtieron oficialmente en la banca pública de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa pretende apuntalar la acumulación de saldos impagos en préstamos personales y consumos con tarjeta de crédito. A través de este mecanismo, los clientes del BaPro podrán consolidar distintos compromisos en un único crédito a plazo extendido de hasta 72 meses con cuotas fijas.

“Con las nuevas condiciones, Banco Provincia refuerza una política orientada a brindar soluciones concretas para la normalización de deudas, promoviendo una administración más sostenible de las finanzas personales”, afirmaron en la entidad.

Cómo quedan las tasas

El cuadro financiero depende del nivel de atraso y la condición de ingresos del titular, concentrando las nuevas condiciones en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Para la mora temprana (de hasta 90 días de atraso), los beneficiarios son los siguientes:

Ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (SMVM), trabajadoras de casas particulares y excombatientes de Malvinas: la tasa se redujo 9 puntos y quedó fijada en 30% TNA , lo que permite una disminución del 20% en la cuota mensual.

la tasa se redujo 9 puntos y quedó fijada en , lo que permite una disminución del en la cuota mensual. Jubilados y personas que cobran su sueldo en el banco: la tasa descendió a 50% TNA tras una baja de 12,5 puntos porcentuales, con un impacto de -18% en la cuota.

la tasa descendió a tras una baja de 12,5 puntos porcentuales, con un impacto de en la cuota. Exclusivo para deudas con tarjeta de crédito (hasta 60 meses): la tasa retrocedió 6 puntos porcentuales hasta 35% TNA , redundando en una baja mensual del 10% .

la tasa retrocedió 6 puntos porcentuales hasta , redundando en una baja mensual del . Clientela general: la tasa se ubicó en 60% TNA, con un recorte proyectado del 16% en el valor de la cuota.

En cuanto a la mora tardía o avanzada (de más de 90 días), los destinatarios de la medida son:

Personas sobreendeudadas y/o con ingresos de hasta 4 SMVM: el banco aplicó un recorte de 6 puntos porcentuales sobre la franja más baja del esquema, dejándola en 25% TNA (la menor de todo el sistema). El beneficio representa un alivio mensual del 12% en la cuota.

el banco aplicó un recorte de 6 puntos porcentuales sobre la franja más baja del esquema, dejándola en (la menor de todo el sistema). El beneficio representa un alivio mensual del en la cuota. Beneficiarios con cobro de haberes o jubilaciones en la entidad: la tasa quedó en 30% TNA, con una reducción del 5% en la cuota.

La adhesión al programa puede gestionarse en forma presencial en las sucursales de la entidad y, en casos precalificados, se encuentra habilitada de manera directa para autogestión a través de la plataforma de home banking (BIP) y la app móvil.

El termómetro del endeudamiento familiar

Según los registros oficiales de la entidad conducida por Juan Cuattromo, en lo que va del año ya se concretaron más de 125.000 operaciones de refinanciación, movilizando pasivos por un total superior a los $500.000 millones.

Con ese volumen, el Banco Provincia se consolidó como el segundo jugador del sistema financiero argentino por participación en rescate y refinanciación de pasivos bancarios, de acuerdo con datos de la consultora Eco Go.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu) analizados por la consultora 1816, el nivel de irregularidad de las familias en entidades financieras se ubicó en agosto en el 12,8%. Así, registró un descenso marginal frente al 12,9% de julio pero acumuló cuatro meses de estancamiento, muy por encima del piso del 2,5% de fines del 2024.