Datos de agosto: la mora de las familias frenó su deterioro y aparecen señales que anticipan una mejora

La morosidad de las familias volvió a mostrar una leve mejora en agosto, luego de un año y medio de presión sostenida. El aumento de las refinanciaciones y la caída de la deuda con atrasos de hasta 90 días son dos señales que anticipan una posible baja de la mora en los próximos meses. Sin embargo, el panorama sigue siendo preocupante fuera del sistema bancario: la irregularidad de las familias en billeteras digitales y otras entidades no financieras volvió a aumentar y alcanzó un nuevo máximo.

Según un informe elaborado por la consultora 1816 a partir de la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad total del crédito privado no financiero se ubicó en el 7,7% en agosto, exactamente el mismo nivel reportado en julio. En el caso específico de las familias, la mora en las entidades financieras registró un descenso marginal al pasar del 12,9% al 12,8%, aunque acumulando cuatro meses prácticamente congelada en un nivel elevado tras haber tocado un piso del 2,5% hacia fines de 2024. Además, la mora de las empresas subió de 3,6% a 3,8%.

“Una particularidad de la caída marginal de la irregularidad de las familias en agosto es que se explicó por un descenso en términos reales de los saldos en mora, algo que no ocurría para ningún mes desde marzo de 2024, apenas asumido Milei (recordar que el ratio de mora es la división entre los saldos irregulares y los saldos totales de financiación). Cuando miramos a nivel de entidad, la irregularidad de familias subió en la mayoría: según nuestros cálculos, el ratio aumentó en agosto respecto a julio en 17 de las principales 30 entidades financieras medidas en términos de crédito a hogares”, advirtió el informe.

Otra contrapartida crítica se observa fuera del circuito bancario tradicional. En las entidades no financieras —un segmento que abarca desde tarjetas emitidas por comercios hasta billeteras digitales y que explica el 17% del crédito total a los hogares—, el incumplimiento de las familias volvió a incrementarse por vigésimo primer mes consecutivo y alcanzó un pico del 33,9%.

Irregularidad en el crédito a familias. Fuente: 1816

Sin embargo, de cara a los próximos meses, dos indicadores adelantados de la Central de Deudores permiten anticipar un posible sendero de descenso en el nivel de morosidad bancaria. En primer lugar, los procesos de reestructuración de deudas alcanzaron un máximo histórico: el saldo refinanciado por los hogares superó los $2,7 billones, de acuerdo con los cálculos de 1816. Esto debería contribuir a que haya un descenso de los ratios en los próximos meses.

A eso se suma que la deuda calificada en Situación 2 —aquella con retrasos de hasta 90 días que aún no computa formalmente como mora— cayó en agosto al 2,7%, registrando su valor más bajo desde el mismo mes del año pasado. Históricamente, las contracciones en este segmento de mora temprana anticipan el techo de la irregularidad agregada, sugiriendo que la entrada de nuevos deudores en dificultades comenzó a desacelerarse.

“Dicho lo anterior, la velocidad de caída del ratio de irregularidad dependerá de qué tan rápido se recupere el crédito, que no es otra cosa que el denominador de ese ratio. En ese sentido, sigue siendo notable la débil performance de los préstamos en los últimos 15 meses: el stock de crédito en pesos al sector privado es en términos reales prácticamente el mismo que había en julio de 2025, cuando el Gobierno eliminó las LEFI. Otro punto para no dejar de ser prudente respecto al futuro de la irregularidad es que, si bien es difícil anticipar cómo evolucionarán las tasas en pesos preelección, el salto de estos días de hasta 20% anual de la tasa forward en dólares entre un AO27 y un AO28 es una clara luz amarilla”, cerró.