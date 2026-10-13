El Banco Central concretó la mayor compra en dos meses y medio y ya suma más de US$15.000 millones en el año

El Banco Central (BCRA) volvió a sacar provecho de un dólar más ofrecido que demandado en la plaza local para concretar la mayor compra de reservas en dos meses y medio y pasar a mostrar, a la vez, un saldo acumulado en el año ya superior a los US$15.000 millones, un dato que ayuda a tranquilizar al mercado y a quitarle algo de presión al riesgo país.

La entidad se alzó hoy con US$291 millones, el monto más elevado desde los US$345 millones comprados el 24 de julio. Con esta operación, ya lleva adquiridos US$631 millones en el mes y sumó, en las apenas ocho ruedas que lleva octubre, el 82% de las compras que había logrado concretar en las 22 jornadas de mercado de septiembre.

El dato informado por el BCRA

Además, ya acumula ingresos por este tipo de intervenciones por US$15.199 millones en lo que va del año, cifra apenas 11,85% por debajo del máximo de US$17.000 millones previsto para todo 2026. Sin embargo, estas adquisiciones no activaron una remonetización de la economía, como estaba previsto a fines del año pasado, cuando se lanzó el plan de acumulación de reservas.

Las condiciones del mercado favorecieron el accionar oficial. Si bien la divisa a nivel mayorista abrió la semana levemente por encima del cierre anterior, al comenzar a negociarse a $1520, de allí en más la oferta se impuso. “La presión vendedora llevó la cotización hacia la zona de $1517, primero; la hizo tocar los $1515 después y, con una demanda en retirada, sobre el cierre de los negocios volvió a caer para cerrar en los $1512,50, el mínimo de toda la rueda”, explicó el analista Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA ya acumula ingresos por este tipo de intervenciones por US$15.199 millones en lo que va del año Shutterstock

La baja de $4,50 que registró el dólar mayorista en el día, que lo dejó en el menor nivel de las últimas tres semanas, facilitó que el BCRA pudiera adquirir US$58 de cada US$100 negociados, considerando el volumen operado de contado, de US$537 millones.

La aceleración de las compras del BCRA llega tras conocerse algunas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de numerosos analistas y bancos de inversión, para que retome el accionar de meses anteriores, que parecía haber pausado durante buena parte de septiembre. El objetivo es asegurarse una mayor disponibilidad de recursos ante el año electoral que se avecina y, al mismo tiempo, tratar de evitar una mayor apreciación del peso.

Caputo coincidió con Georgieva en la reuniones anuales del FMI y Banco Mundial

Esas sugerencias se multiplicaron luego de que el Gobierno decidiera suspender, desde fines de agosto, la emisión del Bonar 2029 (AO29), un bono en dólares con el que esperaba captar US$2000 millones en la plaza local para afrontar los pagos de los Globales previstos para el 9 de enero.

Esa determinación, que se mantiene, ya que el bono no fue incluido en el llamado a licitación de mañana, obedeció a la decisión de no convalidar tasas de dos dígitos para su colocación. El papel rinde un 12% en el mercado secundario, tras haber sido emitido inicialmente a una tasa del 8,3%. Fue lo que encendió luces amarillas porque, además, en su programa financiero para 2027, la administración de Javier Milei contemplaba nuevas emisiones en la plaza local por otros US$5000 millones.

“Hoy se notó bastante presión vendedora en el MULC y el BCRA se llevó casi US$300 millones. Nada mal para un día cualquiera de octubre, aunque es un dato que va en línea con algo que venimos marcando: una desestacionalización de la liquidación del agro que probablemente se vea en el cuarto trimestre de 2026, generando una oferta de dólares algo más persistente que en años anteriores”, opinó el economista Federico Filippini.

Con el ingreso de lo comprado, las reservas internacionales acentuaron su tendencia a la recuperación para cerrar el día con un nuevo avance de US$138 millones, que le permitieron terminar la jornada en US$49.839 millones, su mayor nivel en 20 días y aun cuando se mantiene pendiente un desembolso del FMI por algo más de US$800 millones.