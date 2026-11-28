Oxímoron es una figura retórica que une dos palabras o ideas aparentemente contradictorias en una misma expresión. Nada más adecuado que afirmar que el ahorro de los argentinos es improductivo. Veamos las cifras.

En las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central, presentamos un cálculo de cuánto era el ahorro de los argentinos y cómo se comparaba con el resto de América Latina.

De acuerdo con las cifras de las Cuentas Nacionales del Indec, la inversión bruta interna fija a precios corrientes representó el 16,6% del PIB en 2025. Al contrario de lo que podría suponerse, la inversión se financió con ahorro nacional en un 93,3% del total y con ahorro externo en solo el 6,7% restante. El ahorro privado representó el 13,5% del PIB y, por primera vez en décadas, el sector público aportó un ahorro positivo equivalente al 2% del PIB.

Primera conclusión: lo que se haga y cómo se trate al ahorrista argentino potenciará o destruirá, de manera poco schumpeteriana, la principal fuente de crecimiento económico del país.

Pero no todo ese ahorro acrecienta la capacidad productiva de la economía. Parte de él tiene como destino compensar la depreciación de los equipos y el agotamiento de los recursos no renovables. Según cifras piloto del Indec, el ahorro neto ajustado por recursos naturales no renovables resulta de apenas el 1,1% del PIB, debido a que la depreciación de equipos, infraestructura y edificios alcanza el 12,6% del PIB, mientras que el agotamiento de recursos no renovables representa otro 1,8%.

Segunda conclusión: la Argentina parecería ahorrar muy poco, apenas lo suficiente para compensar el mantenimiento del stock de capital y el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y minerales.

Sin embargo, si bien el ahorro nacional argentino resulta algo menor al promedio de la región, aproximadamente tres puntos del PIB menos, su nivel es similar al de Brasil y Uruguay. Más aún, gran parte de los argentinos ahorra en dólares, al igual que ocurre en países como Perú y Uruguay.

Pero ¿dónde está la diferencia con una región respecto de la cual no solo divergimos en términos de crecimiento, sino también por una inestabilidad macroeconómica y una inflación que hace tiempo dejó atrás?

El ahorro de los argentinos no solo es relativamente bajo para sostener un proceso de inversión y crecimiento sostenibles, sino que además, a diferencia de otros países de la región, se canaliza en dólares fuera del sistema financiero.

De acuerdo con las cifras de las Cuentas Internacionales del Indec, la tenencia de dólares físicos “en el colchón” y de depósitos en el exterior por habitante es una de las más elevadas del mundo. Excluyendo a los Estados Unidos, incluso supera a la de Rusia. Los argentinos disponen de una liquidez extrabancaria equivalente a una vez y media la liquidez bancaria. Muy por detrás se ubica el resto de América Latina, con montos significativamente menores. Es decir, aun cuando ahorran en dólares, lo hacen mayoritariamente dentro del sistema bancario doméstico.

Los ladrillos son uno los bienes durables elegidos por los argentinos como refugio frente a la inflación y la incertidumbre

Tercera conclusión: la característica distintiva del ahorro argentino no es la dolarización financiera, sino la dolarización fuera del sistema financiero, fenómeno que, peligrosamente y de manera recurrente, está correlacionado con los ciclos electorales. El dólar “colchón” funciona como el activo seguro de los argentinos, impidiendo que una parte sustancial del ahorro se canalice hacia la inversión productiva y contribuya a generar un patrón de crecimiento sostenible.

Asimismo, la nueva serie de stock de capital del Indec confirma que el activo que más ha contribuido a su crecimiento son las viviendas, por encima incluso de los equipos importados. En efecto, los censos nacionales han mostrado históricamente que el stock de unidades residenciales crece al doble de la población en un país sin crédito hipotecario y con un déficit habitacional creciente. Otro oxímoron.

Cuarta conclusión: los ladrillos, al igual que los automotores, constituyen bienes durables elegidos por los argentinos como refugio frente a la inflación y la incertidumbre. Junto con el dólar “colchón”, son instrumentos para preservar el poder adquisitivo de sus ahorros y salarios, huyendo del peso argentino. Una estrategia eficiente para el ahorrista y el asalariado, pero socialmente ineficiente.

Cuando los argentinos vuelvan a los bancos, este país se desarrollará.