El BCRA no para de vender y las reservas perforaron los US$43.000 millones

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) cayeron hoy por debajo de los US$43.000 millones, un nivel por encima del cual se habían mantenido durante 154 de las 169 ruedas cambiarias (91,2%) desarrolladas en tiempos de la administración de Alberto Fernández.

Fue tras una jornada en la que la entidad que conduce Miguel Pesce contabilizó una nueva reducción de US$65 millones en su tenencia total, que bajó de US$43.049 millones a US$42.984 millones, según cifras preliminares, el menor nivel desde el 8 de junio. De este modo a su vez bajan US$ 801 millones desde que asumió Fernández pero a la vez se ubican US$ 536 millones por encima del "piso" de US$ 42.448 millones que ensayaron a fin de mayo.

La baja fue generada básicamente por las ventas por unos US$50 millones -según coincidieron en estimar los operadores- que hizo en la jornada en la plaza cambiaria para suplementar una oferta que no alcanza a satisfacer a la demanda. Y eso que ésta se encuentra fuertemente contenida por numerosas restricciones, toda vez que su objetivo es que ese persistente desbalance que muestra el mercado no provoque un mayor deslizamiento del precio del dólar.

Pese a que la balanza comercial le aportó al país casi US$9600 millones en los primeros siete meses del año según confirmaron ayer los datos aportados por el Indec, el BCRA no sólo no pudo retener para sus reservas ninguno de esos dólares, sino que además debió aportar US$464 millones adicionales al mercado hasta entonces para evitar que el desbalance de oferta y demanda incida sobre el precio del dólar al que busca mantener controlado tras dos años de corridas cambiarias.

Pero como ese desbalance estructural que muestra el mercado se profundizó durante el mes en curso, en el que lleva vendidos oficialmente unos US$850 millones, al pasado miércoles había elevado ese aporte

El sostenido goteo de reservas que sufre el BCRA no se reflejaba en su tenencia bruta por la recuperación que desde julio muestran los depósitos bancarios en dólares (crecieron en unos US$500 millones desde entonces) y el aporte que hacen a ese activo a través de los encajes. A eso se agrega la revalorización por casi US$900 millones que pudo registrar en la porción invertida en oro, gracias al aumento que registró este activo en el mercado internacional.

Pero la que se ve afectada es su tenencia líquida, a la que precisamente recurre para intervenir a diario en el mercado, la que se estima ya levemente por debajo de los US$4000 millones. De allí que el Gobierno evalúe incluso la suspensión del cupo de compra de US$200 permitido por mes a las personas, como reconoció días atrás el propio presidente Alberto Fernández, algo que se evaluará nuevamente una vez cerrado el canje de deuda, como adelantó días atrás La Nación.

Por lo pronto Pesce aseguró esta mañana que el nivel de reservas con el que cuenta el BCRA le permitirá "administrar el mercado cambiario". "Lo hicimos con éxito hasta ahora y lo podremos hacer en el futuro" dijo al abrir 37ª edición del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que este año se realiza en forma virtual.