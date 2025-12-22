El BCRA renovó su sitio web tras 18 años y busca facilitar el acceso a la información financiera

El Banco Central (BCRA) renovó su sitio web, que se mantenía casi totalmente inalterable desde hace 18 años, con el objetivo de “actualizar contenidos, reforzar la comunicación y facilitar la experiencia de los usuarios de esa página que superan los 10 millones por año”. Según estimaron en la entidad, dos de cada tres usuarios que la visitan lo hacen para consultar por cheques rechazados o su situación crediticia.

Presentamos nuestro sitio web.



La plataforma digital renovada busca fortalecer la transparencia y mejora la experiencia de navegación de los distintos públicos.



✔️ Contenidos reorganizados.

✔️ Diseño visual actualizado.

✔️ Buscador inteligente.

✔️ Accesibilidad digital.… pic.twitter.com/ic9o10HOIF — BCRA (@BancoCentral_AR) December 22, 2025

El lanzamiento representa un paso estratégico en la evolución de los canales digitales de la entidad, y trata de favorecer las búsquedas de las personas que ingresan “para consultar su situación crediticia, las principales variables monetarias y cambiarias, los comunicados, las últimas noticias o para utilizar el buscador de comunicaciones”, que compila todas las resoluciones normativas que atañen al desempeño de los distintos jugadores del sistema financiero local.

Por esta razón el rediseño se enfocó “en las necesidades de las audiencias clave: sistema financiero, instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales, medios de comunicación, el ámbito académico y la ciudadanía”, explicó hoy mediante el BCRA un comunicado.

De allí que reorganizó los contenidos “en secciones diferenciadas con jerarquías claras y navegación por temas”.

Los problemas con cheques, lo más consultado. Freepik

La primera información que ofrece a simple vista al acceder es la relacionada a las variables monetarias (el último dato sobre la evolución de la Base Monetaria) y la evolución de la inflación (último dato mensual, interanual y la expectativa futura al respecto -según REM-).

No es casual sino que coincide con el objetivo que se impuso al lanzar -días atrás- el proceso de remonetización de la economía que se propone llevar adelante desde el 2026 inyectando pesos por la compra de reservas y monitoreando su impacto en el mercado para tratar de asegurar un proceso de desinflación que lleve esta variable a converger a domésticamente “con el nivel de inflación internacional”.

“La accesibilidad digital, la usabilidad móvil y la seguridad del entorno fueron priorizadas, mejorando la experiencia desde dispositivos móviles, que representan casi la mitad de los ingresos al portal”, explicaron en la entidad al presentar la iniciativa. En este sentido, destacaron la funcionalidad de su nuevo buscador por “palabra clave” ubicado en el lado derecho de la parte superior, por su rapidez de resolución.

El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Entre las novedades que trae consigo la nueva presentación se destaca un espacio de educación financiera para que los usuarios aprendan a manejar su dinero, conozcan sus derechos y utilicen con confianza herramientas bancarias y tecnológicas.

También se incorporó una sección que agrupa todos los servicios y trámites con guías paso a paso, un buscador avanzado y un catálogo de datos con filtros dinámicos, lo cual permite a instituciones, medios de comunicación y ciudadanos acceder de forma más eficiente a la información relevante.

El proyecto, que fue desarrollado con tecnología de código abierto y liderado por la gerencia de Comunicación Estratégica y la subgerencia General de Sistemas y Organización, representa “un avance significativo en la accesibilidad y la transparencia, facilitando a la ciudadanía y a las instituciones el acceso a información relevante”, resaltaron.