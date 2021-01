El aumento de confianza en la moneda está entre las razones por las cuales la moneda sube. Crédito: Shutterstock

Rafael Córdoba Poó 7 de enero de 2021 • 10:50

La famosa moneda digital bitcoin ha comenzado a rivalizar con el valor del oro. El banco de inversiones JPMorgan estima que podría llegar a comprarse por US$146.000 la unidad si consigue afirmarse como un activo seguro de refugio. Actualmente se valúa en US$38.441, según registra el portal especializado CoinDesk.

El interés por esta criptomoneda experimentó un alza significativa este año y casi quintuplica su valor de principios de enero de 2020. Para los inversores se postula como una posible cobertura ante un dólar en declive en el mundo, una tendencia difícil de ver en la Argentina.

"La competencia del bitcoin con el dólar ya comenzó en nuestras mentes", consignaron estrategas de JPMorgan en una nota que se refiere a una salida de US$7.000 millones del oro y US$3.000 millones de ingresos al Bitcoin Trust de Grayscale (GBTC).

Para el banco de inversiones de Wall Street, "considerando cuán grande es la inversión financiera en oro, una salida tan importante volcada a una moneda alternativa implica una gran ventaja para el bitcóin a largo plazo".

También consigna que existe la posibilidad de que supere al oro a medida que la generación millenialse convierta en un componente más importante del mercado de inversiones.

La entidad bancaria también añade que, con una capitalización de mercado de US$575.000 millones, la moneda igual necesitaría quintuplicar nuevamente su valor para emparejarse con el de las reservas privadas de oro en barras, monedas o fondos bursátiles.

Advierte, sin embargo, que la escalada está condicionada a que la volatilidad del bitcoin pueda converger con la del oro a largo plazo. La posibilidad de que la "actual manía especulativa" impulse al bitcóin hasta los US$50.000 o US$100.000 existe, pero el alza resultará insostenible si no se amainan los vientos de volatilidad.

El bitcóin ha dado varios sobresaltos en los últimos días. Tras alcanzar el valor sin precedentes de US$34.544 el domingo, bajó un 17% el lunes y se ubicó en el entorno de los US$28.150, para luego recuperarse y superar paulatinamente su valor ayer. Hace menos de un mes, ya había perforado la barrera de los US$ 20.000. Un año atrás, la criptomoneda valía US$7300 dólares, menos de la cuarta parte de su valor actual.

"Las criptomonedas son un activo nuevo. El bitcoin tiene menos de 12 años. Las personas recién se están adaptando a su tecnología. Con cualquier cosa que es medianamente nueva el mercado va explorando precios, van entrando y saliendo nuevos jugadores. Esto le da mucha volatilidad a los activos", afirma Ariel Sbdar, CEO de CoCos Capital.

"La volatilidad es consecuencia del diseño de la política monetaria que tiene el algoritmo del bitcoin. Va a haber 21 millones de bitcoines emitidos históricamente, la emisión es de 50 bitcoines por cada 10 minutos de transacciones y cada cuatro años esa emisión se reduce a la mitad hasta completar los 21 millones, que ocurrirá a principios o mediados del siglo que viene", explica Santiago Siri, de Bitex, plataforma de intercambio de bitcoines.

"Lo que ocurre ahora es muy similar a lo que ocurrió en 2013 y 2017, diferentes momentos cíclicos donde la oferta y la demanda ha ido acompasada al ritmo de emisión de bitcoines", analizó.

Para el consultor e inversionista Henry Sraigman, la volatilidad que se le adjudica a la criptomoneda es relativa. "Si se la contrasta con el dólar estadounidense, su precio puede resultar volátil, pero hubo períodos de tiempo en que el peso argentino tuvo fluctuaciones más importantes que el bitcoin para el mismo período", sostuvo.

"Por otro lado, si bien no puede predecirse cómo evolucionará su valor, sí se puede tener una idea de su futura cotización analizando tendencias pasadas. Sabemos que siempre que hubo una subida importante en algún momento se desplomó y que, cada vez que se cayó, tuvo un piso mayor al anterior", concluyó.

Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcóin Argentina, que promueve el uso de esta criptomoneda, cree que la volatilidad actual no contrarresta el peso de los factores de confianza. "Hay varios pilares que hacen confiable el sistema de bitcoines. En sí, es el primer modelo de confianza descentralizado. Se necesita el aval de todos los usuarios para realizar modificaciones. No depende de un gobierno que puede cambiar las reglas de juego o de una entidad bancaria que no puede auditar cualquier individuo. La base de datos de la moneda es abierta y transparente", aseguró.

"La emisión está estadística y matemáticamente definida. El modelo no se altera mediante decisiones unilaterales. En sí, el bitcoin no intenta ser estable. Si no, tendría políticas de emisión y contracción", agregó.

