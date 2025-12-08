El desplome de bitcoin ya tiene a una de sus primeras víctimas

Strategy, que en su día fue una empresa de software regular llamada MicroStrategy, es ahora conocida por ser la mayor empresa propietaria de bitcoins del mundo. Michael Saylor, su fundador, describe la empresa como el primer vehículo de crédito digital del mundo, impulsado por lo que él denomina “un reactor de bitcoins”. Ahora, con la caída del precio de la criptomoneda, es algo completamente diferente: un ejemplo de arrogancia, que demuestra los riesgos de apalancarse para comprar enormes cantidades de un activo volátil.

La empresa comenzó a pedir préstamos para comprar bitcoins en 2020 y aumentó sus compras el año pasado. Ahora no hace otra cosa y posee 650.000 bitcoins, es decir, el 3% del total. Para financiar su frenesí comprador, Strategy ha emitido acciones, bonos convertibles y acciones preferentes con jugosos dividendos. Hasta hace poco, la estrategia parecía estar dando sus frutos. Desde principios del año pasado hasta julio, el precio de las acciones de la empresa subió casi un 600%, frente a una subida inferior al 200% del propio bitcoin. ¿Qué podía salir mal? Resulta que bastante.

La empresa está pasando por dificultades. Desde que Strategy apostó todo por el bitcoin, tiene pocas otras fuentes de ingresos y debe US$800 millones al año en dividendos y pagos de intereses de la deuda. El precio del bitcoin ha caído un 25% desde principios de octubre. Durante el mismo periodo, el precio de las acciones de Strategy ha caído más de un 40%. Su capitalización bursátil de US$54.000 millones está ahora por debajo del valor de sus participaciones. Eso aumenta el riesgo de nuevas pérdidas para los propietarios de su capital, una venta forzosa que debilite aún más el bitcoin, o ambas cosas.

Tras el desplome de bitcoin, el valor de las acciones de Strategy cayó 40% FRIMU EUGENIU

Strategy puede cumplir con sus obligaciones inmediatas. El 1 de diciembre anunció que utilizaría US$1400 millones recaudados mediante la emisión de acciones, equivalentes a 21 meses de pagos de dividendos, como reserva para capear la crisis. Pero se avecinan obstáculos mayores. En enero, la empresa podría ser excluida de los índices publicados por MSCI, una empresa de datos, lo que reduciría la inversión de los fondos pasivos.

Sin una recuperación adecuada del precio del bitcoin, el verdadero problema comenzará en 2027, cuando la deuda convertible de la empresa comience a vencer. Su endeudamiento es modesto en relación con sus activos; sin embargo, la falta de fuentes alternativas de ingresos podría obligarla a vender sus bitcoins. De hecho, el 1 de diciembre, Saylor incumplió una promesa que había mantenido durante mucho tiempo de no vender nunca las participaciones de la empresa.

Bitcoin es una de las criptomonedas más conocidas Arsenii Palivoda - Shutterstock

Si vendiera una parte considerable, sería una mala noticia para el mercado del bitcoin. Según Kaiko, una empresa de investigación, actualmente hay menos de US$600 millones en órdenes de compra y venta en todas las bolsas. Por lo tanto, las grandes ventas pueden inundar la liquidez y hacer bajar los precios. La liquidación de US$19.000 millones en participaciones apalancadas el 10 de octubre ofrece una pista del daño potencial, ya que provocó una caída del 12% en el precio del bitcoin.

El éxito inicial de Strategy —y su posible éxito futuro, si los precios se recuperan— pasará a la historia financiera. A menudo, los detalles que hacen peligrosos a los productos especulativos y de moda se ocultan al público inversor cuando su valor se dispara, y solo se hacen evidentes tras las tristes consecuencias de una caída. Esta vez, el frágil modelo ha quedado al descubierto ante los ojos de todo el mundo. Si los problemas de Strategy se agravan, los inversores no tendrán a nadie a quien culpar más que a sí mismos.