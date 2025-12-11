Las cripto ya consiguieron todo lo que querían, y ahora se están hundiendo

El 3 de enero se cumplirán 17 años desde que Satoshi Nakamoto, seudónimo del fundador o fundadores de Bitcoin, reveló por primera vez las criptomonedas. La criptomoneda más popular ha sabido consolidarse en el orden financiero global más rápidamente que cualquier otro activo. En los últimos años, la industria de las criptomonedas ha pasado de ser objeto de burla de las finanzas tradicionales y blanco de ataques abiertos por parte de los entes reguladores a ser ampliamente aceptada, y hasta fomentada: los bancos y los administradores de activos están lanzando sus propios productos, las criptomonedas estables han obtenido seguridad jurídica por parte de los legisladores de Estados Unidos, y la última camada de reguladores norteamericanos son entusiastas de las criptomonedas. En octubre, el valor de mercado de Bitcoin alcanzó un máximo astronómico de 2,5 billones de dólares.

Por extraño que parezca, esas victorias ahora representan un problema para las criptomonedas. Los precios empezaron a desplomarse: desde un máximo histórico de alrededor de US$126.000 a principios de octubre, el valor de cada Bitcoin hoy ronda los US$90.000. Para un activo especulativo —uno que no genera ingresos y depende únicamente de la esperanza de futuras ganancias de capital— el problema es la ausencia de un nuevo relato alcista que justifique una nueva escalada de su precio. Y dado que la mayor aceptación de las criptomonedas ha profundizado sus vínculos con otros mercados, las repercusiones de su caída se sentirán mucho más allá del sector específico de las criptomonedas. Es difícil afirmar con certeza el futuro de un activo como el Bitcoin. De hecho, muchos inversores y periodistas financieros lo han intentado sin éxito. Sin embargo, las subas del Bitcoin en los últimos años han seguido un patrón muy claro: cada emocionante repunte de su precio llegó acompañado de historias optimistas sobre su creciente aceptación entre los inversores.

En 2020 y 2021, las políticas de confinamiento y la generosidad fiscal de los gobiernos se combinaron con la creciente oferta de trading de criptomonedas por parte de los principales operadores. A finales de 2023, surgió la esperanza de que pronto se lanzarían fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas, y de hecho, en enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó las primeras solicitudes de ETF. Finalmente, en noviembre del año pasado, la victoria electoral de Donald Trump fue un nuevo gran impulso para Bitcoin.

Pero hoy en día los inversores no tienen ningún problema para conseguir bitcoins. En gran parte del mundo, cualquier persona que tenga un celular puede tener acceso a una amplia gama de criptoactivos. Por supuesto que algunos grandes inversores se han mantenido al margen. Este mes, los fans de las criptomonedas celebraron la noticia de que el Banco Central de la República Checa había comprado una canasta de bitcoins y otras criptomonedas por un millón de dólares, pero en realidad se trató de una operación insignificante en comparación con los U$S171.000 millones de reservas que tiene el banco checo, y la mayoría de los bancos centrales aún descartan la posibilidad de incluir activos digitales en sus reservas. Es difícil que cambien de opinión. Por lo tanto, el margen para operaciones de mayor volumen parece limitado.

El otro precio que han pagado las cripto por su victoria es que el impacto de su caída tendrá repercusiones mucho más amplias que en el pasado. Los inversores más expuestos a la reciente caída son aquellos que actuaron como si el boom nunca fuera a terminar. Entre ellos se encuentra Strategy, la empresa de software de Michael Saylor que ahora es básicamente una extraña apuesta apalancada por bitcoins: la empresa sacó préstamos para acumular un valor aproximado de US$60.000 millones en esa criptomoneda. Por primera vez en dos años, la capitalización bursátil de Strategy está por debajo del valor de sus tenencias de bitcoins, lo que aumenta la posibilidad de una venta forzada de sus reservas cripto.

El mayor riesgo es que la falta de nuevo entusiasmo con las criptomonedas se contagie a otros mercados. Desde 2020, el bitcoin se ha vuelto menos volátil que antes. Sin embargo, ahora también está mucho más correlacionado y atado al destino de las acciones tecnológicas. A medida que la tenencia de bitcoins se extendió más allá del grupo de sus fieles incondicionales, los conflictos entre clases de activos se han vuelto más frecuentes. Y el contagio podría dispararse para cualquier lado: el pesimismo sobre las costosas acciones tecnológicas podría debilitar al Bitcoin, o los inversores más volátiles podrían abandonar el mercado de las cripto. El índice de acciones tecnológicas NASDAQ 100 está alterado, con caídas aún moderadas para ser consideradas una liquidación, pero vale la pena seguir monitoreando ese índice de cerca.

Puede ser que el Bitcoin haya agotado la mayoría de los catalizadores obvios capaces de provocar nuevas alzas de su precio, desde la mayor facilidad para invertir hasta una mayor seguridad jurídica. Pero hay una noticia que podría impulsar un nuevo repunte. Los entusiastas de las cripto obtuvieron menos de lo que esperaban de la Reserva Estratégica de Bitcoin creada por Trump en marzo. Desde entonces, esa reserva ha sido básicamente un vehículo para los bitcoins conseguidos como resultado de incautaciones policiales.

Algunos legisladores, como la influyente senadora republicana pro criptomonedas Cynthia Lummis, han apoyado la compra de más bitcoins en el mercado abierto. Si el precio sigue bajando, sus defensores podrían considerarlo una oportunidad para comprar. Los fans de las criptomonedas cercanos al gobierno norteamericano, muchos de los cuales en este momento están sufriendo pérdidas, seguramente estarán de acuerdo. La posibilidad de que el gobierno de Trump intervenga parece remota, pero tanto en política como en criptomonedas, siempre puede haber una sorpresa.

