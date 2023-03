El CEO de Petrobras dijo que no van a “forzar decisiones que son imposibles o inviables” con la Argentina “solo por razones políticas”

escuchar

HOUSTON.- Jean Paul Prates es el CEO de Petrobras desde hace menos de dos meses, cuando fue elegido por el presidente Lula da Silva para dirigir la empresa de energía más grande de Brasil. Hasta fines del año pasado, Prates era senador federal, cargo al que renunció para el nuevo desafío.

Ayer por la mañana, Prates demostró en la conferencia CERAWeek by S&P Global que no es un outsider del sector energético y protagonizó un panel en la sala principal del evento, ante una audiencia de más de 800 personas.

Si bien las empresas suelen pagar para tener más visibilidad en la conferencia -y, de hecho, Petrobras es uno de los sponsors de la conferencia-, Prates igualmente logró que, por lo menos durante media hora, la audiencia principal escuchara hablar de los proyectos energéticos en Brasil y de su fuerte presencia en renovables.

“El presidente Lula fue claro en decir que tenemos que liderar el mundo en este sector [renovables]”, anunció en perfecto inglés a modo de presentación, luego de destacar que el 48% de la matriz energética de Brasil está explicada por las renovables (principalmente, hidráulica), muy por encima del 15% del promedio mundial. “Somos un país líder en transición energética y como Petrobras es la empresa nacional más grande, tiene la obligación de liderar esto”, reiteró el exsecretario de Energía del Estado de Río Grande do Norte.

Luego de su disertación, Prates ofreció una conferencia de prensa. Son pocos los expositores que lo hacen, tan solo algunos otros directores, senadores de Estados Unidos o ministros de países árabes. El CEO brasileño se acercó a la sala de prensa, saludó a las mujeres por su día (por ayer) y dijo que es algo que “todos tienen que celebrar”. Alrededor de 20 periodistas de los principales medios del mundo lo escuchaban, entre ellos cronistas de The Wall Street Journal, Bloomberg y Reuters.

Jean Paul Prates, CEO de Petrobras, en la CERAWeek by S&P Global

“Amamos a Argentina”, dijo en español, cuando LA NACION le preguntó sobre la posibilidad de que Petrobras vuelva a invertir en el país, luego de haber vendido todos sus activos en 2010. También se le consultó sobre la mejor forma de comercializar gas entre ambos país, si por gasoducto o por buques de gas natural licuado (GNL).

“Los países vecinos necesitamos mirar los recursos de nuestros socios cercanos. Es más fácil por la logística y por la cultura. Es algo que vamos a revisar todo el tiempo. Petrobras está abierto a buscar oportunidades en mercados internacionales que están cerca. No significa que vamos a forzar decisiones que son imposibles o inviables solo por razones políticas, vamos a buscar buenos negocios, buenas oportunidades con los socios”, respondió el abogado y exconsultor energético, en inglés.

“Tal vez sea con la Argentina en gas o tal vez sea con la Argentina en transporte. Lo vamos a analizar. Estamos hablando con los socios y los gobiernos también estuvieron hablando. Hubo visitas recientes, el presidente Lula estuvo en la Argentina. Tenemos que crear un buen escenario para que eso suceda, pero no está excluido. Lo más seguro es que queremos desarrollar los proyectos juntos. Lo mismo ocurre con Bolivia”, agregó Prates.

Su disertación en la CERAWeek dejó en evidencia la poca visibilidad de la Argentina en este evento, que es considerado el más importante del sector. El país estuvo apenas representado en dos paneles por el CEO de YPF y de Pan American Energy (PAE), y por la secretaria de Energía, Flavia Royón, pero en salas más chicas y en horarios menos accesibles. Vaca Muerta, la gran joya argentina que ilusiona con cambiar la balanza comercial del país, pasó desapercibida en la principal conferencia donde se busca atraer inversiones. Tampoco hubo presencia de especialistas energéticos de la oposición en la conferencia.

En la exposición, Prates aclaró que, pese a haber un nuevo gobierno en Brasil, los objetivos de Petrobras siguen siendo los mismos y se complementan. “El gobierno está preparando proyectos de leyes que permitan que el hidrógeno use la infraestructura del gas. Le queremos contar a los inversores cuáles son las reglas. Pero no debemos olvidar que tenemos el problema mundial del gas natural, donde nosotros podemos hacer mucho en nuestra región, sobre todo con las reservas del Pre-salt”, dijo, en referencia a la cuenca offshore (costa afuera) que le permite a Brasil, solo en petróleo, producir más de 1,5 millones de barriles de diarios.

Cuando le consultaron sobre si en Brasil hay gente capacitada para trabajar en la industria energética, el CEO de Petrobras respondió: “Petrobras no es la única compañía en Brasil, hay muchas otras que han formado empleados. Además, en Brasil no hay una sola región que no tenga escuelas y universidades que miren al sector energético. Estamos muy bien preparados, tenemos los recursos humanos”.