El CEO de YPF les anticipó a los inversores que se llevarán una “sorpresa” en 2027

Después de presentar su balance para el tercer trimestre del 2026, la cúpula de YPF tuvo su habitual conferencia telefónica con analistas e inversores de Wall Street. En el segmento de preguntas y respuestas, Horacio Marín dejó varias definiciones sobre la hoja de ruta para el cierre de 2026 y los próximos años.

“Ayer, la producción diaria de Vaca Muerta fue de 252.330 barriles diarios, lo que marca un nuevo récord histórico para YPF”, sentenció el CEO y presidente de la petrolera bajo control estatal.

La cifra implica que la empresa ya superó en octubre la meta proyectada para el cierre del año de 250.000 barriles por día. Ante la consulta de las firmas participantes, estimaron que el promedio diario de producción no convencional subirá hasta los 255.000 barriles en diciembre.

YPF informó ayer una producción de 245.000 barriles diarios, hoy Marín dijo que alcanzó los 252.330

A su vez, Marín adelantó que en abril de 2027 volverá a Nueva York para presentar la actualización del Plan Estratégico de YPF, y advirtió: “Van a estar muy sorprendidos con la cifra de producción de Vaca Muerta que vamos a mostrar para diciembre de 2027”.

En otra parte de la llamada, el equipo directivo precisó fechas clave para las obras de infraestructura y los proyectos de exportación de la petrolera de bandera.

En cuanto al proyecto Argentina LNG, Marín ratificó que la Decisión Final de Inversión para el megaproyecto de gas natural licuado será el próximo jueves 26 de noviembre. Respecto a la propuesta de financiamiento no vinculante de hasta US$6000 millones del EXIM Bank, se indicó que el acuerdo vinculante definitivo se completará a mediados de 2027.

Además, la empresa confirmó que la construcción de la tubería principal del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) está finalizada y que en enero comenzará el llenado del ducto. Se precisó que la primera exportación a través de las monoboyas de Río Negro está agendada para marzo de 2027, con un flujo inicial de 180.000 barriles diarios que trepará a 550.000 barriles diarios en el segundo semestre de 2027.

La petrolera confirmó que la construcción de la tubería principal del oleoducto VMOS está terminada

Consultado por la brecha entre los precios del combustible en las estaciones de servicio del país ante el conflicto en Medio Oriente, Marín defendió el “buffer”, es decir, el esquema de amortiguación. “YPF es argentinidad al palo”, acotó.

El CEO explicó que la demanda de nafta y gasoil mostró alta elasticidad ante subas bruscas de precios en el interior del país: “La gente no puede afrontar saltos de 20% o 30% en los surtidores. No podés trasladarle esa volatilidad directamente porque destruís la demanda”.

En ese sentido, detalló cómo funciona el modelo: cuando el barril internacional sube, YPF absorbe parte del costo (“financiamiento al consumidor”), y cuando el Brent baja, la empresa sostiene los precios locales para recuperar el margen financiado.

La amortiguación de precios le permitió a YPF conservar un 58% del mercado interno, según informaron Ricardo Pristupluk

“Cuando voy al supermercado, la cajera me dice: ‘Vi la explicación en la TV, me ayudás ahora y te pago después’”, graficó Marín. En la empresa destacaron que la estrategia les permitió conservar un 58% del mercado interno (61% contemplando estaciones de terceros) y mantener un Ebitda de US$32 por barril en refinación.

Salto a los data centers

La call con actores del mercado financiero sirvió para profundizar la transformación del perfil operativo de YPF a partir de la venta de activos —el Proyecto Andes, con el que se está desprendiendo de sus campos petroleros convencionales maduros— y participaciones no estratégicas.

Con la venta de las áreas maduras de extracción convencional en Mendoza por US$45 millones y el cobro de sus primeros anticipos, la empresa proyecta que el shale oil alcanzará el 95% de su producción total de crudo una vez concluidos los trámites provinciales.

Tras la compra del 100% de YPF Luz por US$430 millones, Marín reveló que la compañía está adaptando la infraestructura de generación eléctrica para ingresar en la provisión de energía dedicada para centros de datos de Inteligencia Artificial: “No vamos a construir data centers, pero estamos trabajando muy fuerte para abastecerlos con el respaldo de nuestro upstream”.

YPF Luz se prepara para ingresar en la provisión de energía a los centros de datos de IA YPF Luz

Asimismo, tras acordar la venta de su 70% accionario en Metrogas por US$780 millones, YPF ya percibió el primer anticipo del 10%. De todos modos, la conducción confirmó que la operación está a la espera de la aprobación formal del ENReGE para concretar el cierre definitivo y cobrar el monto restante.

Récords técnicos

En cuanto a las eficiencias operativas en el shale, la Vicepresidencia de Upstream destacó ante Wall Street que el estándar de longitud en ramas laterales se consolidó en los 3500 metros, frente a los 2800 metros de años anteriores.

En esa línea, se informó una marca técnica histórica: YPF perforó un pozo en formato slim hole con 4770 metros en un solo tramo. Al replicar la técnica que se replicó en otros tres pozos consecutivos en apenas 10 días, la empresa logró un promedio de perforación de 354 metros diarios y 11,1 etapas de fractura por día.

“Los resultados son un trabajo duro y bueno. El objetivo siempre es brindar valor a nuestros accionistas”, cerró Marín la presentación de la petrolera.