WASHINGTON.- La tensión financiera que atraviesa la Argentina, con las subas del dólar y del riesgo país el martes a sus niveles más altos en el año, es seguida de cerca en Wall Street, donde atribuyen las recientes turbulencias a un cóctel de factores externos más desafiantes para los países emergentes e incertidumbre doméstica propia del país por la incertidumbre del escenario electoral de 2027.

Así lo señalaron analistas de mercado, economistas y traders en Wall Street consultados por LA NACION, tras una jornada marcada por las nuevas escaladas del dólar -a $1615- y del indicador elaborado por JP Morgan, que trepó 5,7% hasta los 1096 puntos tras haber superado la barrera de las 1100 unidades, y una baja de ls bonos argentinos.

Operadores financieros en la bolsa de Nueva York, el 23 de noviembre de 2026. ANGELA WEISS - AFP

“La Argentina enfrenta un triple frente de tormenta. Primero, factores globales que están afectando la performance del mundo emergente en general. Segundo, el factor regional por lo que está ocurriendo en Brasil, un mercado fundamental. Y tercero, factores específicos del país, que incluyen incertidumbre política, la derrota electoral de los republicanos y su posible impacto sobre la asistencia financiera de Estados Unidos, y algunos errores en la implementación de la política económica durante este año”, señaló a LA NACION Fernando Losada, managing director en la empresa de servicios financieros Oppenheimer & Co., en Nueva York.

“Por eso es que el riesgo país aumentó más en la Argentina que en otros mercados emergentes. Esto no es un problema de nombres, sino que algunas condiciones han cambiado en meses y semanas recientes y eso requiere hacer ajustes a la estrategia económica”, añadió Losada, quien cubre mercados emergentes globales.

Otro economista de una firma en Nueva York que sigue de cerca los vaivenes del país consideró que la Argentina está sufriendo más que otros la volatilidad de los mercados globales por una combinación de factores, aunque remarcó que la “potencial inestabilidad política” en el año electoral “ya está asumida” en Wall Street.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada. Ricardo Pristupluk

“El Gobierno ya no la puede negar, aunque [el ministro de Economía] Luis Caputo afirme que van a ganar en 2027. Lo dijo hace un par de meses en una reunión con inversores financieros en la sede del JP Morgan en Manhattan y los asistentes se frustraron. Y lo sigue repitiendo”, amplió.

A esa desconfianza de corte electoral del mercado, apalancada por la caída de la aprobación de Javier Milei que muestran diversas encuestas, se suman algunos “agujeros financieros” para los próximos dos años que son relevantes en un contexto en el que la Argentina no tiene acceso al crédito, añadió el economista, que pidió mantener reserva.

La debacle electoral del Partido Republicano de Donald Trump, principal aliado internacional de Milei, también generó inquietud sobre cuál sería el margen de maniobra de la Casa Blanca para una hipotética nueva ayuda financiera a la Argentina como la que realizó el año pasado en la previa de los comicios legislativos. En aquel momento, los demócratas -minoría en el Congreso hasta enero próximo- mostraron una fuerte oposición.

“Todo es un escenario desafiante. Los inversores están viendo que el Gobierno no está dispuesto a maniobrar dentro de su rumbo, como con la tasa de interés, darle liquidez al mercado, preocuparse por el riesgo país. Son señales que al mercado no le gustan”, amplió una de las fuentes consultadas en Nueva York, que también planteó algunas dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno para 2027, más allá de la “bazooka de dólares” que el propio Milei afirmó tener para enfrentar una posible corrida.

El presidente Javier Milei. Captura

“Eso ya es una duda que no debería estar... pero está porque el escenario político es muy volátil”, consideró uno de los economistas. “Y eso a pesar de que todo el mercado quiere que les vaya bien. No tienen plan B, por ahora no ven a nadie que pueda ser mejor” que Milei, agregó.

Otro agente del mercado que trabaja en un fondo de cobertura en Nueva York dijo, por su parte, que “el mercado cree que los dólares están o que el Gobierno los encontrará”, y que no hará un default de la deuda. “Lo que el mercado teme no es eso, sino qué va a pasar en 2028, 2029 y 2030″ si ya no estuviera la administración libertaria ante una eventual derrota electoral el año próximo.

“Los inversores miran las encuestas y está ese susto de qué pasaría si Milei no reeligiera”, señaló a LA NACION.

Con respecto a las turbulencias financieras de los últimos días, el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, indicó que hay un componente muy importante de las condiciones externas, por el estado de los mercados en general, aunque también marcó los ejes domésticos propios de la Argentina que inquietan a Wall Street.

“La alternativa al gobierno de Milei sigue siendo una coalición que no tiene apego por respetar los contratos y las reglas de juego. Eso, obviamente, pone nervioso a cualquier inversor”, explicó a LA NACION Mondino, asesor de fondos de inversión.

De la misma forma, las necesidades de financiamiento argentinas son muy elevadas para la capacidad del país de acceder a crédito genuino, amplió el economista. “Eso, sumado a un año electoral, también complica el panorama. Y la economía no consigue quebrar el estancamiento que trae desde hace mucho tiempo, incluso de antes de esta administración”, estimó.

Según los datos reflejados el martes por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), pese a un repunte mensual en septiembre, la actividad encadenó dos trimestres consecutivos de contracción, según cálculos de economistas, por lo que estiman que entró en recesión técnica.

“Todos esos factores ponen nervioso al mercado y, en un momento de alta aversión al riesgo, muchos prefieren tomar distancia. Por eso es que el Gobierno tiene que dar tranquilidad y mostrar las cartas para que el mercado se estabilice, al menos un poco”, completó Mondino.

Por su parte, Martín Castellano, economista jefe para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), una asociación global del sector financiero, el aumento del riesgo país tiene más que ver con factores externos y con un rebalanceo de los portafolios de inversores, que redujeron su exposición a mercados emergentes y otros activos de mayor riesgo en los últimos días.

“Ante un aumento de la incertidumbre global, los inversores tienden a buscar refugio en el dólar y en activos de menor riesgo y mayor liquidez. Lo que vimos el año pasado y durante buena parte de este año fue una combinación de tasas globales elevadas y debilidad del dólar. Ahora estamos viendo tasas altas junto con un dólar más fuerte”, explicó a LA NACION.

Un operador financiero en la bolsa de Nueva York. ANGELA WEISS - AFP

Castellano remarcó que, si bien la Argentina mejoró sustancialmente su posición macroeconómica en los últimos años, sigue siendo más vulnerable que otros países de la región, “por lo que el castigo de los inversores tiende a ser proporcionalmente mayor durante estos episodios”.

“Naturalmente, la percepción de que las alternativas de política hacia 2027 podrían frenar o incluso revertir parte de estas mejoras recientes amplifica estas fluctuaciones”, añadió.