El consumo cayó en agosto y borró el repunte de julio, según la CAC

El consumo de los hogares volvió a enfriarse en agosto y borró el rebote que se había observado el mes anterior. Entre la contracción del crédito al consumo y el freno en las decisiones de compra de bienes durables —con la caída en el patentamiento de autos a la cabeza—, el Indicador de Consumo (IC) tuvo una caída del 1,1% interanual, de acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

También tuvo una contracción del 0,8% en comparación con julio pasado en la serie desestacionalizada, es decir, al quitar los efectos estacionales asociados a las particularidades que puede tener cada mes. Esta serie oscila sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que son relativamente bajos para la historia reciente. De hecho, en agosto se ubicó 2,1% por debajo del máximo observado a principios de 2025.

“La desaceleración de la inflación resulta fundamental para darle aliento a los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible retrocedió en términos interanuales los últimos meses, cabe considerar que esta comparación se hace contra meses de 2025, cuando ya había sucedido la recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024. La continuación del sendero de reducción de la inflación puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses”, expresó la entidad.

Los bienes de consumo masivo, que se caracterizan por tener una alta rotación y una vida útil muy corta, mostraron en agosto una retracción del 2,6% interanual. En cambio, en la comparación intermensual desestacionalizada, este índice se incrementó un 4,2% frente a julio, lo que continuó con la dinámica oscilante que tuvo a lo largo del año.

Indicador de Consumo de la CAC

El crédito también dejó de empujar al consumo. Después del fuerte crecimiento que tuvieron durante 2024 y 2025 las tarjetas de crédito y los préstamos personales, prendarios e hipotecarios, el comportamiento comenzó a ser diferente durante este año. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios entraron en un leve pero sostenido retroceso, lo que puso un límite a la compra de bienes durables. “El patentamiento de automóviles y el consumo de electrodomésticos, exhiben una contracción en lo que va de este año”, explicó la CAC.

Qué sectores explican la caída

El desempeño del consumo fue desigual según el tipo de bien o servicio. El capítulo de transporte y vehículos fue el que ejerció la mayor presión a la baja, con un desplome del 11,4% interanual y un aporte negativo de 1,5 puntos porcentuales al índice general. Esto se debió a un menor patentamiento de automóviles, que mostraron un retroceso del 18,6% interanual.

También mostró una fuerte contracción en recreación y cultura, de 8,2% interanual, con una contribución negativa de 0,7 puntos porcentuales al índice. En este caso, el rubro volvió a caer tras haber registrado un crecimiento interanual, lo que marca un desempeño irregular para este año.

En la vereda opuesta, indumentaria y calzado mostraron un alza estimada del 4,9% interanual, y colaboraron con un aporte positivo de 0,3 puntos porcentuales al índice. “De todas maneras, esta variación se ve influida por la comparación contra el bajo nivel de la serie en agosto de 2025, donde resultaba -1,4% menor al mismo mes del 2024″, agregó la CAC.

Comportamiento del consumo durable sin estacionalidad. Fuente: CAC

El rubro de vivienda, alquileres y servicios públicos mostró un crecimiento estimado del 4,8% interanual y aportó 0,9 puntos porcentuales al índice. Dentro de este segmento, la mayor demanda eléctrica explica buena parte de la evolución positiva.

El resto de los rubros, en conjunto, registró una caída de 0,2% interanual y restó 0,1 puntos porcentuales al resultado general. “El consumo en el resto de los rubros se encuentra en niveles apenas superiores a los de agosto de 2019, mes tomado de referencia como previo a la pandemia”, cerró la CAC.