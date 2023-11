escuchar

Por séptimo año consecutivo, “Women Corporate Directors”, una organización global que nuclea la elite de mujeres ejecutivas en el mundo de los negocios organizó el evento a las mujeres que dejan huella y, en esta edición reconoció a María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont Argentina como la Mujer Destacada en el Ámbito Empresarial 2023 y a Isela Costantini, CEO del grupo financiero GST - y miembro del directorio de Barrick Gold Corporation y Bladex- por su “Trayectoria” . También otorgó dos menciones especiales: a Silvia Tenazinha, head de Banca Comercial de Santander Argentina por su “Labor en equidad de Género” y a Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust, como “Revelación en Innovación”.

Durante el encuentro que reunió a las principales referentes tanto delante como detrás de escena se reflejó un claro dilema: queda aún mucho por trabajar. La representación de mujeres en puestos de Directorio continúa siendo es similar a años anteriores.

“En nuestro país había una demanda de una organización de estas características que todavía no teníamos en Argentina, y así fue como mujeres que habitualmente no participaban de este tipo de organizaciones encontraron un espacio diferente con el foco en los negocios, networking de calidad que respetaba sus agendas y potenciaba sus carreras, con oportunidades en Directorios en el mundo con alianzas con los principales headhunters”, compartía con orgullo su trabajo, Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co Chair del capítulo local de WCD junto a Gabriela Terminielli, directora de Byma en la charla de apertura del encuentro que mantuvo con José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION. Si querés revivirla completa, clic aquí.

El dato no menor es que el Capítulo argentino tuvo un crecimiento exponencial pasando de 0 en 2017 a más de 130 este año y entre sus múltiples iniciativas realiza esta distinción que convocó a las referentes.

Para revivir el evento completo hacer clic aquí.

El team de KPMG y WCD festejan tras el trabajo de un año para lograr que el reconocimiento sea posible LA NACION

Nestor García, presidente de KPMG, de viaje felicitó a María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont Argentina a través de un cálido mensaje. LA NACION

Tamara Vinitzky, socia de KPMG y Co Chair de WCD LA NACION

La mujer destacada en el ambito empresarial 2023, María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont Argentina y miembro de WCD agradeció el reconocimiento LA NACION

Carla Quiroga y José Del Rio,de LA NACION junto a Gabriela Terminielli y Tamara Vinitzky de WCD, en la previa del evento que se emitió en vivo por la home de LA NACION LA NACION

Antonio Marín, rector de UCEMA y María Alegre , directora de UCEMA de la certificación Next Board, el programa que realizan junto a WCD, junto a la mujer destacada en el ámbtio empresarial 2023, María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont, además de miembro de WCD. LA NACION

Isela Costantini, CEO del Grupo financiero GST, y miembro del directorio de Barrick Gold Corporation y de Bladex fue distinguida por su Trayectoria. En la foto posa con su hija, quien aplaudió a su mamá desde la primera fila LA NACION

María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont festejó el reconocimiento junto a sus dos hijos LA NACION

Tamara Vinitzky (WCD) en plena charla con Gervasio Marques Peña, director comercial de LA NACION, atrás Nadine Pavlovski, miembro de WCD y Santiago Traynor , gerente de Eventos de LA NACION LA NACION

Tamara Vinitsky y Gabriela Terminielli (WCD) en la previa de una entrevista inspiradora junto a José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION LA NACION

Las mujeres reconocidas junto a algunos de los miembros del jurado conformado por Gabriela Aguilar, general manager Argentina & Brasil de Excelerate Energy; Néstor García, presidente y CEO de KPMG en Argentina; Marcelo Grimoldi, Latin America regional consultant; Miguel A. Gutierrez, partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group; Antonio Marin, vicerrector y director de escuela de negocios de UCEMA y las dos Co-Chairs de WCD, Tamara Vinitzky y Gabriela Terminielli. Fabián y Chiara Malavolta

#Eventos LA NACIÓN; Economía; Comunidad de negocios; WCD Fabián y Chiara Malavolta

Isela Costantini, CEO del grupo Financiero GST, María Eugenia Tibessio, presidente de Dupont, Silvia Tenazinha, head de Banca Comercial de Santander Argentina y Sigrid Tolaba, CEO de Southern Trust, las mujeres reconocidas por WCD, Fabián y Chiara Malavolta

Mariana Esmelian, miembro de WCD junto a Ximena Diaz Alarcon, de You Universal y Anabelle Perrone, la mujer compartió la experiencia de dejar la vida corporativa para emprender: hoy es CEO de Because Energy Matters LA NACION

María Eugenio Tibessio, la mujer que se llevó la máxima distinción posa junto a su marido y sus dos hijos Fabián y Chiara Malavolta

La foto de cierre:: las mujeres reconocidas junto a las co Chairs de WCD y el equipo de LA NACION, el medio elegido para organizar lel evento referente en el mundo de los negocios Fabián y Chiara Malavolta

LA NACION

Temas Eventos LN