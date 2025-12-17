El Directorio del FMI discute el programa con la Argentina tras los cambios en el dólar que anunció el BCRA

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutirá hoy el programa por US$20.000 millones que mantiene con la Argentina durante una reunión informal en Washington, según publicó este miércoles Bloomberg en base a fuentes familiarizadas con el tema.

El staff técnico informará a los directores del organismo sobre los últimos acontecimientos del caso argentino, informó la agencia. Se trata de un encuentro que estaba previsto para inicios de diciembre, pero que se postergó en reiteradas oportunidades.

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes una nueva fase de su programa monetario: desde enero de 2026 el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán cada mes en línea con el último dato de inflación disponible, en reemplazo del deslizamiento del 1% implementado en abril. La entidad, además, anticipó que comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales de acuerdo con la “evolución de la demanda de dinero” y la liquidez del mercado de cambios.

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes modificaciones en el esquema de bandas cambiarias y la intención de acumular reservas. FMI

Son dos de los principales pedidos que mantenían el FMI, consultoras, bancos internacionales e inversores. La Argentina cumplió los objetivos fiscales y monetarios pactados en abril con el organismo, pero no el de acumulación de reservas.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, emitió este lunes en su cuenta de X un comunicado después del anuncio del BCRA en el que mostró su respaldo a las medidas anunciadas por la autoridad monetaria.

“Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir las reservas de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Argentina en la implementación de estas importantes medidas”, escribió Kozack. De todos modos, la autoridad monetaria local no precisó objetivos de compras de divisas.

La semana pasada, Kozack había reconocido que cumplir la meta de acumulación de reservas “será un desafío” para la Argentina y había reclamado implementar un marco monetario que contribuya a acumular reservas.

Un informe reciente de Portfolio Personal Inversiones (PPI) repasó que el BCRA debería sumar, antes de que finalice diciembre, unos US$12.000 millones para cumplir la meta pactada con el organismo. Si se suma la activación del swapcon Estados Unidos por US$2500 millones, la brecha escala a US$14.500 millones.

En su última revisión, realizada en julio, el FMI ya había flexibilizado su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central en el marco del programa por US$20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de US$2600 millones negativos para finales de este año, unos US$5000 millones por debajo de la meta anterior.