El dólar cerró estable y el riesgo país volvió a retroceder

El dólar cerró estable en una jornada en la que inicialmente arrancó siguiendo la tendencia a la baja que mostrara ayer, mientras los bonos argentinos que referencian la tasa de riesgo país se mantienen firmes, lo que permite que el indicador dé un nuevo paso a la baja.

El resumen marca la tónica de una jornada en la que las plazas cambiaria y bursátil domésticas (los negocios con bonos y acciones, en este último caso) recuperaron su volumen habitual, tras los mínimos operados ayer por el feriado en Estados Unidos.

Es lo que parece certificar que, si bien se nota cierto repliegue en el apetito por el riesgo argentino, tras la reversión de mercado que revalorizó muy fuertemente los activos locales luego de las últimas elecciones, se mantiene una expectativa favorable de los inversores.

“La euforia de días anteriores pasó, pero a la vez nadie desarma ya apuestas: eso quiere decir que, en todos caso, muchos esperan novedades para ver si las redoblan”, tradujo a LA NACION un experimentado operador.

La nota del día fue el vaivén del dólar mayorista, que tocó mínimos de $1390 y máximos de $1414, antes de cerrar a $1412 por unidad para la venta, “apenas un peso debajo del cierre de ayer“, apuntó el operador Gustavo Quintana, de PR Mercados. Es el cierre más bajo desde el 17 de octubre y la última vez que había estado por debajo de los $1400 había sido dos días antes de esa fecha.

El minorista, en tanto, tras tocar mínimos de $1425 para la venta en el Banco Nación cerró el día ofrecido a $1435, lo que supone una baja del 0,3%. El promedio del vendedor para el mercado se ubicó en $1441,40 de decir, por debajo de los $1444,83 de la víspera.

Fue en una rueda en la que se operaron US$459,5 millones en total, volumen sólo 10% inferior al registrado el lunes (último día de actividad “normal) y en la que el billete estuvo mayormente ofrecido hasta que, en la última hora de los negocios, pasó a ser más demandado.

“El dólar tuvo una jornada volátil: al inicio vendedor, hasta que operó por debajo de $1400 y desde ahí tomador, pero cerrando igualmente por debajo de precios de ayer y de los máximos del día”, acotaron al respecto desde Target de Mercado.

Los bonos en dólares operaron mixtos, aunque una hora antes del cierre de los negocios las alzas (que habían sido generalizadas en las primeras horas de operaciones) eran mayoría en un día no favorable en general para el riesgo emergente. Y el S&P Merval avanzaba un 0,7% en promedio en una jornada de alzas de hasta 4% para algunos de los ADR locales que cotizan en Nueva York, como el caso de Loma Negra y Telecom.

“Aún tras el rally post electoral comienza a aflorar una mayor demanda hacia otras acciones en busca de mayor potencial de revalorizaciones a mediano plazo. También los bonos continúan firmes, con el riesgo país ya por debajo de los 600 puntos básicos y crecientes apuestas con respecto a una rápida compresión de tasas que permita ir recuperando acceso a los mercados internacionales de deuda para impulsar un rollover de los vencimientos que vienen”, comentó el analista financiero Gustavo Ber.