Búsqueda avanzada: los comandos secretos de Google para encontrar documentos específicos o archivos PDF en segundos

Aunque pocos lo sepan, Google tiene una gran variedad de comandos que permiten que el motor de búsqueda ofrezca resultados específicos. Es así que es posible encontrar documentos específicos o archivos PDF en segundos con esta forma de búsqueda avanzada.

Además de hacer búsquedas en Internet sobre diversos temas, Google es una herramienta útil para acceder directamente a contenido técnico y académico que con la búsqueda simple no suele encontrarse fácilmente. Al buscar un documento específico, se ahorra tiempo y se mejora significativamente la calidad de los resultados de la búsqueda. Además, asegura obtener información confiable, puesto que es posible encontrar documentos oficiales, libros o estudios universitarios que suelen alojarse en repositorios institucionales.

Este comando es ideal para estudiantes y profesores que buscan material académico Shutterstock

Por lo tanto, este comando es ideal para estudiantes y profesionales que quieren encontrar recursos de estudio y hacer una investigación profunda. También ofrece la posibilidad de descargar archivos editables como plantillas de Excel, presentaciones de PowerPoint o documentos de Word para fines académicos o laborales.

Estos son los comandos secretos de Google para encontrar documentos específicos o archivos PDF en segundos

Para realizar búsquedas avanzadas en Google y localizar documentos o archivos específicos en segundos, el comando fundamental que se debe utilizar es filetype:. Este operador le indica al motor de búsqueda que filtre los resultados exclusivamente por la extensión de archivo que se especifique, ya sea un PDF, Word u otros.

<b>Formato de archivo</b> <b>Comando de búsqueda</b> Archivos de PDF filetype:pdf Presentaciones de PowerPoint filetype:ppt o filetype:pptx Documentos de Word filetype:doc o filetype:docx Hojas de cálculo de Excel filetype:xls o filetype:xlsx Archivos de texto filetype:rtf o filetype:txt

Todo lo que hay que saber para buscar archivos de PDF y documentos en Google Shutterstock - Shutterstock

Para resultados aún más precisos, se puede combinar filetype: con otros comandos de búsqueda avanzada:

Búsqueda en un sitio específico : se puede incluir site: para limitar la búsqueda a una web determinada.

: se puede incluir site: para limitar la búsqueda a una web determinada. Búsqueda de frases exactas : al colocar comillas alrededor de un término, se puede encontrar documentos que contengan exactamente esa frase.

: al colocar comillas alrededor de un término, se puede encontrar documentos que contengan exactamente esa frase. Combinación de términos: Puedes usar el operador AND (en mayúsculas) o simplemente espacios para unir conceptos. Esta es una forma de asegurarse de que el archivo contenga toda la información necesaria.

Otros comandos de Google para la búsqueda avanzada

Comados útiles para hacer búsquedas en Google Shutterstock

Guion (-) : cuando se ubica frente una palabra o concepto, se excluye términos específicos de la búsqueda.

: cuando se ubica frente una palabra o concepto, se excluye términos específicos de la búsqueda. OR o | : se amplía la búsqueda, puesto que se muestran resultados que contengan uno u otro término.

: se amplía la búsqueda, puesto que se muestran resultados que contengan uno u otro término. AROUND(X) : encuentra páginas donde dos términos aparecen separados por un máximo de palabras, que se determina entre los paréntesis.

: encuentra páginas donde dos términos aparecen separados por un máximo de palabras, que se determina entre los paréntesis. inurl : busca resultados que incluyan la palabra especificada dentro de una URL.

: busca resultados que incluyan la palabra especificada dentro de una URL. intitle : limita los resultados a páginas que contengan la palabra clave en su título.

: limita los resultados a páginas que contengan la palabra clave en su título. intext : busca resultados que tengan la palabra específica dentro del texto de la página.

: busca resultados que tengan la palabra específica dentro del texto de la página. loc : permite especificar una ubicación geográfica para los resultados.

: permite especificar una ubicación geográfica para los resultados. link : muestra páginas que tienen enlaces que apuntan a un dominio o URL en particular.

: muestra páginas que tienen enlaces que apuntan a un dominio o URL en particular. allintitle / allintext: son versiones más estrictas de intitle e intext, que fuerzan a que todas las palabras buscadas aparezcan en el título o texto, respectivamente.