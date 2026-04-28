Google Maps es una herramienta muy útil principalmente para viajes y escapadas. Sin embargo, muchas personas usan el GPS en su día a día. Es por eso que a veces se requiere utilizar la herramienta sin conexión, ya sea para no gastar datos, para evitar emergencias e imprevistos, incluso sin señal.

Google Maps oculto: cómo usar los mapas sin conexión y otras 4 funciones que te salvan cuando te quedás sin datos

Cómo funciona Google Maps sin conexión Thibault Camus - AP

Existen distintos usos sin señal del Google Maps:

Esta función te permite navegar, buscar direcciones y ver puntos de interés sin gastar un solo mega.

Paso 1: abrí la app de Google Maps y buscá la ciudad o zona que necesitás (por ejemplo, “Rosario”).

abrí la app de Google Maps y buscá la ciudad o zona que necesitás (por ejemplo, “Rosario”). Paso 2: en la ficha del lugar, deslizá las opciones hacia la derecha y presioná en los tres puntos ( Más ).

en la ficha del lugar, deslizá las opciones hacia la derecha y presioná en los tres puntos ( ). Paso 3: seleccioná Descargar mapa sin conexión y confirmá la descarga.

seleccioná y confirmá la descarga. Otra opción, la selección manual: si preferís un área específica, tocá tu foto de perfil, elegí Mapas sin conexión y luego Selecciona tu propio mapa. Ajustá el recuadro y descargalo.

Una vez descargado, Google Maps usará esta información automáticamente cuando tu conexión sea lenta o nula. Recordá que en este modo no tendrás tráfico en tiempo real ni rutas de transporte público o bicicleta.

Para evitar que la app consuma tu plan de datos en segundo plano, podés activar el modo “Solo Wi-Fi”.

Andá a tu perfil y entrá en Ajustes .

. Activá el interruptor de Solo Wi-Fi.

Con esto, la app solo descargará información nueva cuando estés conectado a una red fija, apoyándose en tus mapas descargados el resto del tiempo.

Google Maps puede funcionar sin datos Seth Wenig - AP

Si tenés un dispositivo Android con poco espacio, no necesitás sacrificar tus fotos por los mapas.

En el menú de Mapas sin conexión , tocá el ícono de la rueda dentada (Ajustes).

, tocá el ícono de la rueda dentada (Ajustes). Buscá Preferencias de almacenamiento y cambiá de “Dispositivo” a Tarjeta SD.

Esto es ideal para viajeros que planean descargar provincias enteras o países sin colapsar la memoria del teléfono.

Los mapas descargados expiran después de un tiempo (generalmente un año) porque las calles cambian. Para no encontrarte con un mapa obsoleto justo cuando no tenés Internet:

Dentro de los ajustes de Mapas sin conexión , asegurate de que la opción Actualizar automáticamente los mapas sin conexión esté activada.

, asegurate de que la opción esté activada. Maps renovará la información cada vez que estés conectado a un Wi-Fi, sin que tengas que hacer nada.

Mucha gente cree que sin datos solo podés ver el dibujo de las calles, pero los mapas descargados guardan información útil.

Todas las funciones de Google Maps Shutterstock - Shutterstock

Cómo usarlo: simplemente escribí “estación de servicio”, “farmacia” o “restaurante” en la barra de búsqueda mientras estás offline.

simplemente escribí “estación de servicio”, “farmacia” o “restaurante” en la barra de búsqueda mientras estás offline. El truco: si el local está dentro del área que descargaste, Maps te mostrará su ubicación, horarios y teléfono, permitiéndote navegar hasta allí mediante GPS, que funciona de forma independiente a tus datos móviles.