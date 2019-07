El dólar rebotó y recuperó en sólo un día el terreno perdido en dos semanas

El dólar despertó de su larga siesta en una rueda en la que escaseó la oferta

El dólar despertó hoy de su larga siesta para pegar un salto que le hizo borrar en la jornada las pérdidas que había acumulado en las últimas dos semanas.

La cotización del billete, que acumulaba cinco semanas en retroceso, trepó de $41,60 a $42,40 para los negocios mayoristas, es decir, se encareció 80 centavos (1,9%) en el día, lo que convirtió al peso en la moneda más devaluada de la jornada.

Contagiado de ese empuje, su precio de venta al público, que había cerrado la semana anterior a un promedio de $42,85 y comenzado la jornada a $42,92, cerró el día a $43,40, con un aumento de 65 centavos que muestra que no llegó a captar parte del salto del mayorista, ya que se aceleró sobre el filo de la rueda.

"En los últimos 15 minutos subió 40 centavos, casi 1%, debido a que el mercado se encontró sin vendedores", reseñó el analista Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambios. "Se notó una escasez de oferta que coincidió con un incremento en la demanda. Eso provocó la fuerte reacción del tipo de cambio que recuperó en una sola rueda la caída de las dos últimas semanas", apuntó por su parte Gustavo Quintana, de PR Cambios.

La menor oferta se debió a un freno en el ingreso de capitales y una menor liquidación de los exportadores, lo que quedó reflejado en el volumen total operado de US$ 700 millones, un monto 20% inferior al operado el viernes.

Pero el despegue final llegó por el estrecho nivel de negocios y el ya mencionado desbalance entre oferta y demanda. De hecho los operadores coinciden en señalar que los últimos 40 centavos de suba del mayorista se produjeron en el cuarto de hora final de la rueda y cuando sólo se registraron negocios por US$27 millones

En el mercado se discutía si el rebote se produjo porque se instaló la percepción de que el precio del billete ya había caído demasiado (lo que hace que los que tengan divisas para liquidar tiendan a retenerlas y los que están tentados a comprar se lancen a hacerlo); porque la tasa de interés local, que hoy cedió otros 18 puntos (quedó al 58,83% anual la de referencia) o porque hay ahorristas menos dispuestos a hacer plazos fijos, ahora que el plazo mínimo de imposición hace que venza luego de las PASO.

"No vi nada especial en el día, pero el rebote no me parece mal, aunque es preferible que sea suave, dado que para mi gusto se había acelerado demasiado la baja", juzga el economista Miguel Zielonka, de la consultora Econviwes, en obvia referencia a los escasos beneficios económicos de un dólar bajista luego que la economía absorbió el costo de su fuerte escalada, dado que los precios internos "contagiados" de su suba luego no lo acompañan a la baja.