Uno por uno: los empresarios argentinos que participarán de la “Argentina Week” en Nueva York

El Gobierno da inicio hoy a la “Argentina Week” en Nueva York, un evento que se presenta como una vidriera para los negocios en el país. Se prevé que el encuentro -organizado por la embajada argentina en Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek, con respaldo de la Cancillería- reúna a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos, CEO de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en la Gran Manzana, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones. A su vez, la “Argentina Week” contará con la participación de importantes empresarios argentinos. Algunos de ellos son:

Ariel Szarfsztejn

Ariel Szarfsztejn es, desde enero, CEO de Mercado Libre. Su llegada a dicho puesto se dio luego de que el fundador de la compañía, Marcos Galperin, abandonara el cargo luego de 26 años. Szarfsztejn ingresó a Mercado Libre ocho años atrás como vicepresidente de Estrategia, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores y a lo largo de los años asumió diferentes posiciones. Entre 2018 y 2020, se desempeñó en la unidad de Mercado Envíos; luego fue vicepresidente de Commerce y desde abril de 2024, como presidente de Commerce, “con responsabilidad total de pérdidas y ganancias y operaciones del negocio a lo largo de toda la empresa”, según precisó el propio Szarfsztejn en su perfil de LinkedIn.

Ariel Szarfsztejn

Pierpaolo Barbieri

Pierpaolo Barbieri es fundador y CEO de Ualá, una de las fintechs más importantes de América Latina. La semana pasada, la firma anunció el cierre de una ronda de financiamiento por US$195 millones, liderada por Allianz X. La inversión lleva la valuación de la compañía a US$3200 millones, para una empresa que actualmente atiende a más de 11 millones de clientes en la Argentina, México y Colombia, y opera con licencias bancarias en todos sus mercados.

Pierpaolo Barbieri NICO PEREZ PHOTOGRAPHY.COM�

Martín Migoya

Martín Migoya es cofundador y CEO de Globant, firma especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital. Recientemente, la compañía presentó resultados financieros y superó las expectativas del mercado. En detalle, el unicornio argentino informó ingresos por US$612,5 millones en el cuarto trimestre de 2025. Se trata de una cifra que, si bien alcanzó el consenso de los analistas, representó una caída interanual del 4,7%.

Martín Migoya

Martín Varsavsky

Martín Varsavsky es fundador de Prelude Fertility, una de las cadenas de clínicas de fertilidad más grandes en Estados Unidos. Según describe su sitio oficial, es un emprendedor, profesor e inversor “en serie” que fundó ocho empresas en los EE.UU. y Europa en los últimos 30 años.

En este sentido, Varsavsky siempre estuvo vinculado al universo de la tecnología y la salud. En 2017, por ejemplo, creó Overture Life, una compañía especializada en automatizar los laboratorios de embriología. Overture cuenta con la financiación de Khosla Ventures, Marc Benioff y Allen & Company.

Martín Varsavsky

Horacio Marín

Horacio Marín, quien se desempeña como presidente y CEO de YPF, tiene un objetivo claro para el país en materia energética: hacia 2031, la Argentina debería estar exportando más de US$30.000 millones en energía, apoyada en el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional. Así lo delineó Marín en el Foro Argentino de Inversiones, que tuvo lugar en septiembre pasado.

Horacio Marín

“Hoy el país exporta US$10.000 millones en energía sin crecer. Los cálculos más conservadores indican que podremos sumar US$20.000 millones adicionales por petróleo y otros US$20.000 millones por gas natural licuado(GNL). Estamos hablando de un sector capaz de facturar tanto como el campo argentino”, dijo el empresario en el marco de dicho encuentro.

Marcelo Mindlin

Marcelo Mindlin es fundador y presidente de Pampa Energía. En sus inicios como empresario, en 1989, fundó el grupo inversor EMES (exgrupo Dolphin), donde ocupa el rol de presidente hasta la actualidad, según su perfil de LinkedIn. También es accionista de Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico) y preside el Museo del Holocausto de Buenos Aires, junto con la Fundación Benéfica Tzedaká y la Fundación Pampa, de acuerdo a su sitio oficial.

Marcelo Mindlin Hernan Zenteno - La Nacion

Marcos Bulgheroni

Marcos Bulgheroni es CEO del Grupo Pan American Energy (PAE). La firma tiene un rol fundamental en el desarrollo energético del país. De hecho, la petrolera anunció en agosto pasado la decisión final de inversión para instalar un segundo buque productor de gas natural licuado (GNL). Así, se confirmó una inversión total estimada de más de US$15.000 millones, que se ejecutará a lo largo de los 20 años de operación del proyecto y abarcará toda la cadena de valor. Esta iniciativa, además, permitirá habilitar nuevas inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta.

Marcos Bulgheroni

Miguel Galuccio

Miguel Galuccio es fundador y CEO de Vista Energy. En febrero, la petrolera acordó la compra de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por US$712 millones. De esta manera, adquirirá -sujeto al cierre de la transacción- 30% de Bandurria Sur y 50% de Bajo del Toro. A su vez, firmó la cesión a YPF, operador de ambas áreas, de una participación del 4,9% y del 15% de los respectivos activos.

Miguel Galuccio

Como resultado, Vista incorporaría una participación del 25,1% en el bloque Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, y la operación incluye “un pago inicial neto de las cesiones a YPF (por US$163 millones) de US$712 millones”.