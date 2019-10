El dueño de Guaymallén se indignó por el precio de sus alfajores en EE.UU.

Hugo Basilotta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 16:05

El dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén está enojado con el presidente estadounidense Donald Trump. Hugo Basilotta creé que sus productos están demasiados caros en los Estados Unidos y lanzó una advertencia a través de Twitter.

"¿Qué te pasa Donald? ¿US$2,69 el [alfajor] triple? ¡Acá están a 20 pesitos! Tendré que ir a verlo de nuevo, pero ya hablaremos en OTROS TÉRMINOS...", escribió.

Junto al mensaje, Basilotta publicó una foto de dos de sus productos, que costarían, según la cotización de hoy, unos $162.

Basilotta, recientemente estuvo en Los Ángeles acompañando al boxeador Fabián Maidana, a quien patrocina. Sin embargo Guaymallén no exporta a los Estados Unidos sino que, según Basillota, hay comerciantes allí que los importan.

"Nosotros no exportamos porque no damos a basto con el mercado local. Vendemos 2 millones de alfajores al día y estamos con 25 días de atraso en la distribución. Tenemos dos plantas en Mataderos y construimos una en Carlos Spegazzini pero todavía no entraron las maquinarias. Esperamos que esté operativa en mayo, junio del año que viene y ahí vamos a poder producir un millón más de alfajores por día", explicó en diálogo con LA NACION.

Sin embargo, dijo que las ventas no se relacionan con el contexto económico -que favorece el consumo de productos más económicos- sino que hace 10 años que tienen toda la producción vendida. "Tenemos 74 años en el mercado y estamos al alcance de los chicos y de todas las clases. Siempre nos ha ido bien y reinvertimos en maquinaria. Nuestro slogan es mucho volumen de producción y poca rentabilidad".

El dueño de Guaymallén, es uno de los personajes más excéntricos de Twitter, donde comparte sus ocurrencias sobre sus principales pasiones, el fútbol, el boxeo y (obviamente) los alfajores.

En su último video, antes de las PASO, promocionó su producto al que declaró "ganador en primera vuelta".

"A mi me gusta hacer bromas con el verde y el blue (en referencia al dólar) y ahora puse ´¿Qué te pasa Donald?´capaz que si vuelvo a ir a los Estados Unidos no me dejan entrar", concluyó, entre risas.