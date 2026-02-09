Con la llegada de la temporada de verano 2026, Brasil es uno de los destinos predilectos para los viajeros. Ante la inmensa oferta de costas y balnearios, surge la pregunta inevitable: ¿cuál es la mejor playa de Brasil?

Para resolver este dilema subjetivo, la inteligencia artificial (IA) analizó grandes volúmenes de datos, reseñas de usuarios y rankings internacionales, dictaminando un veredicto basado en la excelencia paisajística y la preservación natural.

Según la IA, esta playa es la mejor de Brasil Gonzalo Azumendi - Stone RF

Praia do Sancho: el paraíso elegido por la IA

Aunque Brasil cuenta con íconos urbanos como Copacabana o Ipanema, la tecnología señala a Praia do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, como la joya indiscutida del litoral brasileño.

Según el análisis de la IA, lo que posiciona a Sancho por encima del resto es su equilibrio perfecto entre:

Belleza virgen: aguas turquesas y cristalinas rodeadas de imponentes acantilados.

aguas turquesas y cristalinas rodeadas de imponentes acantilados. Exclusividad: un acceso desafiante que implica descender por escaleras entre rocas, lo que garantiza una atmósfera de refugio natural.

un acceso desafiante que implica descender por escaleras entre rocas, lo que garantiza una atmósfera de refugio natural. Ecosistema preservado: es un destino líder para el esnórquel y el avistamiento de fauna marina, lejos del ruido de las grandes urbes.

¿Por qué elegir Fernando de Noronha sobre otros destinos?

A diferencia de las playas de Río de Janeiro, que destacan por su vibrante vida social y servicios turísticos masivos, Praia do Sancho ofrece una experiencia de desconexión total. La IA subraya que, si bien la infraestructura de las playas urbanas es cómoda, la naturaleza pura de Sancho genera un impacto visual memorable que la llevó a encabezar los rankings mundiales de turismo durante años.

“Aguas cristalinas de tonos turquesa, acantilados verdes que la rodean y un acceso que implica descender por escaleras entre rocas, lo que la hace sentir como un refugio más que una playa convencional. Esta sensación de aislamiento y esplendor ha llevado a que sea considerada una de las mejores playas no solo de Brasil, sino del mundo entero, repetidas veces en rankings internacionales", afirma la IA.

Además, la tecnología destaca que la experiencia en Sancho es muy distinta de las playas urbanas más famosas como Copacabana o Ipanema en Río de Janeiro, “que son hermosas y emblemáticas por su cultura, movimiento y vida social, pero pueden estar muy concurridas y con menos sensación de naturaleza pura".

En Sancho, por el contrario, la oferta es tranquilidad y paisaje: “Es ideal para quienes buscan un contacto directo con el mar, para hacer esnórquel, avistaje de fauna marina y sacar fotos sin que la vista se pierda en edificios o grandes infraestructuras turísticas”.

Praia do Sancho en Brasil Andre Maceira - Shutterstock

Finalmente, la IA hace una aclaración sobre gustos, porque, aunque es una tecnología, responde a cuestiones humanas y a patrones de comportamiento humanos: “Claro, la idea de ‘mejor’ puede cambiar según lo que uno valore más —comodidades, ambiente social, deportes acuáticos o calma absoluta—, pero, si el criterio es belleza natural, pureza del entorno y un impacto visual memorable, Praia do Sancho se distingue con fuerza entre otros destinos".

El criterio detrás de la elección

La IA aclara que la definición de “mejor” depende de las prioridades de cada turista. No obstante, es la opción ideal si el viajero busca: