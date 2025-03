El exministro macrista que modernizó los trámites ahora le vende servicios a una isla de África

Después de implementar a nivel nacional el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para desterrar al papel de la administración pública, Andrés Ibarra, exministro de Modernización durante la presidencia de Mauricio Macri, ganó un concurso para la transformación digital de Príncipe, una de las dos provincias del país africano Santo Tomé y Príncipe.

Lejos de la gestión pública, Ibarra creó la fundación País Abierto y Digital (PAD), que fue seleccionada en conjunto con el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe (Ipdal) por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con el objetivo de impulsar el desarrollo digital de la Isla de Príncipe.

”En julio del año pasado viajé a Lisboa y luego fuimos a Santo Tomé y Príncipe para hacer un relevamiento. El trabajo nuestro es un ida y vuelta de información para ver los planes que tiene Santo Tomé y que sean extensivos para Príncipe. El Banco Mundial está evaluando la posible construcción de un cable submarino para darle conectividad a Príncipe, lo cual es vital porque para desarrollar las soluciones que estamos proponiendo es necesario contar con banda ancha”, contó Ibarra en diálogo con LA NACION.

En particular, lo que exporta el exfuncionario es el conocimiento adquirido tras su paso por la función pública y no el GDE, que pertenece al gobierno argentino. “Estamos en la primera etapa de relevamiento, diagnóstico y propuesta de soluciones más la comunicación del plan. Luego viene la etapa de implementación en la que hay que ver si seguimos nosotros. Allí se evaluarán los desarrollos disponibles de Microsoft y Amazon. Hacemos consultoría para ayudar a la transformación digital y no tenemos ningún compromiso de marca con nadie”, agregó.

Más allá del proyecto en África, Ibarra también está trabajando en la modernización de 30 municipios de la Argentina.

”Sobre la base de los resultados del Índice Municipal de Servicios en Línea, en los ejes de Provisión de Datos Abiertos y de Comunicación y Participación Ciudadana que mostraban un déficit general en la performance de 64 municipios analizados, presentamos un proyecto de promoción de políticas de gobierno abierto y participación ciudadana, alineado con las directrices de la Unión Europea en el marco de su iniciativa de Transición Digital. Este proyecto liderado por la Fundación PAD logró obtener una cofinanciación de la UE para el 80% del costo del proyecto”, contó.

Entre los municipios que participaron en 2024 se encuentran Bahía Blanca, Concordia, Corrientes, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Mendoza, San Antonio de Areco, San Isidro y Tandil.

”Para las administraciones públicas el GDE es gratis y pueden pedir la versión actualizada y el estado nacional no tiene por qué quejarse. En la fundación tenemos una experiencia de 12 años en la gestión pública y ahora estamos viendo desarrollos de inteligencia artificial para aplicar y planes de conectividad porque en algunos municipios la conectividad es muy mala”, cerró.

