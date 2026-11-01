El FBI acusó a Corea del Norte por el robo de más de US$6000 millones a Binance

WASHINGTON.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) —la principal agencia de investigación criminal y servicio de inteligencia interior de los Estados Unidos— acusó a Corea del Norte del robo de más de US$6000 millones en activos digitales de Binance, que este domingo volvió a permitir las retiradas de fondos tras suspenderlas a raíz del ataque.

La plataforma de criptomonedas aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, que sería la mayor sustracción de activos digitales jamás denunciada. Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones.

La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída de los precios de la mayoría de las principales criptomonedas. El FBI, por su parte, aseguró que confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que el ataque había sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte.

A este mismo grupo se le atribuyó también el robo de 1500 millones de dólares de la plataforma financiera Bybit en febrero del año pasado. Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de piratear Sony Pictures como represalia por The Interview, una película que se burlaba del líder norcoreano, Kim Jong Un.

Otro de los comunicados compartidos por Binance

“La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance alrededor del 29 de octubre”, indicó el FBI en un comunicado.

Mientras tanto, la empresa oriunda de China aseguró que cubriría las pérdidas derivadas del ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, con el fin de reponer el 90% de lo robado.

El FBI agregó que “miembros de TraderTraitor” están convirtiendo los activos sustraídos en Ethereum —la red de blockchain descentralizada de código abierto— y que esperaban que estos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo. El organismo policial instó a las entidades del sector privado “a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados”.

En relación a los responsables del posible hackeo, la CNN ya había consignado que la empresa de rastreo de criptomonedas TRM Labs atribuía el robo a una “unidad de piratería informática de élite de Corea del Norte, basándose en una sólida inteligencia dentro y fuera de la cadena de bloques”. Asimismo, la cadena norteamericana agregó que ”Pangolin Intelligence, otra empresa de seguimiento de blockchain con sede en Singapur, afirmó que también creía que una unidad de piratería informática norcoreana estaba detrás del robo”, en alusión a TraderTraitor.

Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Pese a las afirmaciones del FBI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la participación de Corea del Norte en el ataque informático. “No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte”, declaró el primer mandatario a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

Trump suele recordar con orgullo las cumbres que mantuvo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su primer mandato.

Control de daños

Binance anunció el sábado que reservaron más de 6340 millones de dólares de fondos propios para cubrir las pérdidas derivadas del ciberataque. “Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente”, declaró la empresa en un comunicado publicado en la red social X.

También había suspendido momentáneamente las retiradas de fondos de los usuarios tras el ataque, pero este domingo anunció que volvía a permitirlas.

El ataque a Binance se produjo en un contexto de creciente preocupación por el riesgo de que los avances de la Inteligencia Artificial (IA) comprometan los sistemas de cifrado y seguridad informática. El bitcoin se desplomó casi un 5% tras conocerse el ataque. Ethereum cayó casi un 6% y el BNB, la criptomoneda nativa de Binance, perdió casi un 10%.

Binance dijo el viernes que estaba trabajando para resolver lo que denominó un “ataque complejo” con varios “puntos de brecha”. La enorme magnitud del ataque puso en relieve la capacidad de Corea del Norte para encontrar vías ilícitas para obtener ingresos.

Agencias AP y AFP