¿Dólar en jaque? Las monedas que buscan liderar el nuevo orden mundial

El reinado de ochenta años del dólar estadounidense se enfrenta al desafío más grande hasta la fecha. En medio de un aumento de las tensiones geopolíticas, en gran parte debido a las acciones de Donald Trump, los expertos comienzan a cuestionar la longevidad del dólar estadounidense como moneda hegemónica. Al mismo tiempo, si el dólar realmente está en declive, surge la pregunta de qué moneda podría ocupar su lugar.

Parece difícil imaginar un mundo en el que el dólar no sea la moneda mundial, tal y como señala Henry Curr, editor económico de The Economist. Sin embargo, el periodista subraya que el orden mundial está cambiando, ya que cada vez más países están diversificando sus reservas y sus socios comerciales. Como señaló Lee Peterson, doctor en Relaciones Internacionales en una entrevista con LA NACION, la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur —al igual que la caída del Muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría— supone el punto final de la hegemonía comercial de Estados Unidos.

Este convenio, a pesar de ser un riesgo para el dólar, podría ser una bendición para el euro. Como subrayó Gita Gopinath, exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, “el euro podría ganar algo de impulso debido a lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la amenaza de atacar Groenlandia y toda la crisis institucional que se está produciendo en ese país”, y citó el acuerdo entre la UE y Mercosur como un factor que podría impulsar las perspectivas del euro como moneda internacional.

“El euro podría parecer un competidor fuerte, ya que está respaldado por una gran economía. Es la moneda común de 21 estados soberanos y cuenta con un banco central cuya independencia está garantizada por un tratado”, precisó Curr.

El analista igualmente advierte que la expansión del euro también enfrenta barreras. “El euro ha tenido dificultades para ganar terreno a medida que el mundo se ha diversificado alejándose del dólar, y sigue ocupando un sólido pero distante segundo lugar. La zona euro no produce suficiente deuda segura porque los mercados refugio como el de Alemania son simplemente demasiado pequeños, y existe un riesgo constante de crisis en los países más endeudados”.

De hecho, este argumento se ve respaldado por los datos del FMI, que subrayan que la proporción de fondos en dólares estadounidenses en las reservas internacionales disminuyó ligeramente hasta el 56,92% en el tercer trimestre de 2025, desde el 57,08% en el segundo trimestre. Por el contrario, el euro experimentó una variación positiva, pero solo representaba el 20,33% de todas las reservas en el tercer trimestre de 2025.

Acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE) TWITTER - TWITTER

Viajando hacia el este

Más allá del euro, la búsqueda de un sucesor para el dólar también se dirige hacia el este. “China es la segunda economía más grande del mundo y le gustaría que su moneda desempeñara un papel más importante”, explicó Curr. Su argumento es compartido por Gopinath, quien subrayó que en 2010 ninguna de las transacciones comerciales internacionales de China se realizaba en yuanes, mientras que hoy en día esa cifra alcanza el 50%.

No obstante, a pesar de cierto crecimiento, Curr señala que el yuan ha tenido dificultades para ganar terreno como moneda internacional, un fenómeno que el analista atribuye al “gobierno opaco y autoritario de China y, en parte, al hecho de que el país controla el movimiento de capitales, lo que genera dudas entre los inversores sobre si siempre podrán recuperar lo que invirtieron”. De hecho, los datos del FMI muestran que la proporción de reservas internacionales en la moneda china disminuyó hasta el 1,93% en el tercer trimestre de 2025, desde el 1,99% del trimestre anterior.

El yuan quiere tener más presencia en Sudamérica, donde en las transacciones comerciales entre países impera el dólar BBC Mundo

A la hora de suceder al dólar, también hay argumentos a favor de una mayor implementación de las monedas digitales, pero, como subraya el experto, estas son volátiles (como el bitcoin) o están vinculadas a otras monedas (como las stablecoins). Por lo tanto, si no hay un competidor claramente dominante y el dólar se encuentra efectivamente en una senda de declive, ¿cuál es la alternativa?

El escenario más probable, destacó Curr, es “un sistema multipolar de bloques competidores, cada uno con sus propios riesgos para un sistema financiero basado en la estabilidad del dólar”. Pero con la configuración del actual sistema económico internacional, eso supondría un cambio radical, concluyó.