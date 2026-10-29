El FMI destacó las medidas acordadas con el Gobierno para “impulsar” el crecimiento y “respaldar la demanda interna”

WASHINGTON.- Luego de que el martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa con la Argentina, el organismo sostuvo este jueves que en las conversaciones con las autoridades se acordaron medidas orientadas a “impulsar” el crecimiento y “respaldar la demanda interna”, en momentos en que, según estimaciones privadas, la economía está por entrar en recesión técnica.

“En las conversaciones mantenidas entre nuestro equipo y las autoridades argentinas, se llegó a un entendimiento común sobre la necesidad de consolidar los avances logrados en materia de estabilización, transformándolos en un mayor crecimiento y en la creación de empleo”, señaló la directora de comunicación del Fondo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

El ministro Luis Caputo y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Asheville, Carolina del Norte. @LuisCaputoAR

En ese sentido, Kozack destacó cuatro medidas acordadas orientadas a “impulsar” el crecimiento -uno de los indicadores que ha generado inquietud en los últimos meses- y a extender sus beneficios en la economía argentina.

“La primera consiste en adoptar medidas para profundizar los mercados de capitales y los mercados hipotecarios en la Argentina, con el fin de ampliar el acceso al financiamiento, fomentar la inversión privada y, en términos más generales, respaldar la demanda interna. Esta es una de las medidas claves”, señaló la vocera del Fondo.

A continuación, detalló que otra de las medidas acordadas con el equipo del ministro Luis Caputo - quien este mes mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la reunión anual del organismo en Bangkok- consiste en “aumentar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer la creación de empleo en el sector privado”.

Kristalina Georgieva y el presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. @KGeorgieva

“Esto será fundamental para garantizar que los frutos del crecimiento se traduzcan en puestos de trabajo”, resaltó Kozack.

Las otras medidas, según explicó Kozack, son “avanzar en algunas de las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente” y “facilitar la ejecución de inversiones estratégicas” en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las iniciativas centrales de la administración de Javier Milei.

Kozack destacó que se aprobaron proyectos por un valor superior a los US$76.000 millones de dólares, tal como había hecho el organismo cuando el martes difundió el acuerdo a nivel técnico con la Argentina sobre la tercera revisión del programa.

“Eso, junto con las reformas que se llevaron a cabo a principios de este año, incluidas las del mercado laboral, forma parte de un esfuerzo orientado a fortalecer el crecimiento y el empleo en la Argentina a largo plazo. Existe, además, un consenso sobre la importancia de transformar los avances logrados en materia de estabilización en un crecimiento más sólido y en la creación de puestos de trabajo”, dijo la vocera del organismo.

En medio de las inquietudes que el propio FMI había manifestado sobre la disparidad del crecimiento en la Argentina, hace dos semanas, en su informe de “Perspectivas de la economía mundial”, el organismo había hecho un fuerte recorte de su pronóstico de expansión del PBI del país para este año, al bajarlo al 2,1% desde el 3,5% del informe anterior.

“Nuestro mensaje general para la Argentina es que debe mantener el rumbo mediante políticas firmes, al tiempo que consolida y amplía los logros obtenidos”, expresó. “Una prudencia macroeconómica sostenida, acompañada de reformas que fomenten la inversión, el financiamiento y la creación de empleo, debería ayudar al país a fortalecer su resiliencia y a alcanzar un crecimiento más robusto y duradero en el tiempo”, añadió.

Santiago Bausili, Luis Caputo, Kristalina Georgieva y Dan Katz, en Bangkok. X@LuisCaputoAR

Tras el acuerdo con el staff del Fondo, con su responsable técnica Joyce Wong a la cabeza, se espera que el directorio ejecutivo del organismo dé su aprobación final y destrabe así un nuevo desembolso de US$900 millones en el marco del programa sellado con la Argentina en abril del año pasado. La reunión está prevista para principios de diciembre.

En el acuerdo, el staff del FMI llegó a entendimientos con las autoridades sobre un paquete equilibrado que se articula en torno a “tres pilares fundamentales”, recordó Kozack.

El primero consiste en respaldar la desinflación continua; el segundo, en fortalecer la resiliencia de la Argentina; y el tercero, en impulsar el crecimiento en el país, dijo.

“Las autoridades mantienen un firme compromiso con el ancla fiscal de lograr un saldo global cero. Asimismo, se han comprometido a seguir perfeccionando el marco de política monetaria, lo cual favorecerá la remonetización de la economía. Esto también contribuirá a mejorar la gestión de la liquidez y, aspecto de gran importancia, la asignación del crédito”, señaló.

Kristalina Georgieva junto a la vocera del IMF, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

Por otra parte, las autoridades argentinas también se han comprometido a continuar recomponiendo las reservas internacionales y a “movilizar financiamiento para hacer frente a las obligaciones de la Argentina”, dijo la vocera.

En tanto, ante una consulta sobre el riesgo país -que oscila en los 750 puntos, en sus valores más altos del último año-, Kozack respondió que prefería “no especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”.

“Pero diría que, para que la Argentina siga reduciendo su riesgo país, lo más recomendable es que continúe aplicando sus políticas con firmeza y siga ejecutando el programa tal como lo ha venido haciendo hasta ahora”, dijo.

En ese sentido, hizo hincapié en la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa como “elementos fundamentales para mejorar el riesgo país” de la Argentina.

“Son áreas en las que las autoridades están comprometidas y tomando medidas concretas. Están implementando lo que hemos acordado y, como ya dije, nuestro mensaje general es que sigan por este camino. Esto ayudará a continuar reduciendo el riesgo país”, añadió.

En la conferencia de prensa hubo consultas sobre algunos términos técnicos del comunicado que anunció el acuerdo a nivel técnico. “Quisiera señalar que no conviene sobreinterpretar esa redacción en particular”, aclaró Kozack.

“Cuando hablamos de los ‘próximos pasos’, nos referimos a nuestros procedimientos habituales. Tras alcanzar un acuerdo a nivel técnico, deben completarse ciertos procesos internos dentro del Fondo: finalizar la documentación, someterla a un proceso de revisión y, finalmente, presentarla ante nuestro directorio ejecutivo. Eso es a lo que hacía referencia el comunicado, se trata de nuestros procesos estándar”, dijo.